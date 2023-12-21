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«Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» отказались от участия в Суперлиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Топ-клубы АПЛ объявили об отказе от участия в Суперлиге.

С заявлениями выступили «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм». Все три клуба подчеркнули, что их позиция не изменилась в связи с решением Европейского суда.

Ранее от участия в Суперлиге официально отказался «Манчестер Юнайтед».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Telegraph сообщал, что английские клубы могут отстранить от участия в национальном чемпионате, если они вступят в Суперлигу. По информации Reuters, АПЛ может оштрафовать эти команды на 29 миллионов евро и снять с них 30 очков.

Футбол
Суперлига (футбол)
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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