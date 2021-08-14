Артета о поражении от «Брентфорда»: «Арсенал» начал сезон против хорошего соперника»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча первого тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (0:2).

«Я разочарован. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали чего-то другого. Нам не хватило присутствия в штрафной. Первый гол вселил в них некоторую надежду. Мы хотели сыграть лучше во втором тайме, но нам нужно намного больше ударов в створ. Многие молодые ребята делали все, что могли. Для некоторых из них это был первый опыт в лиге — это о многом говорит.

Отсутствие Обамеянга и Ляказетта? Я не могу это изменить, мы знали про это еще до игры. Я не знаю, примут ли они участие в следующем матче», — приводит слова Артеты BBC Sport.

«Брентфорд» играет в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу впервые с сезона-1946/47.