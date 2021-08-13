«Арсенал» проиграл новичку АПЛ «Брентфорду» в первом матче нового сезона
Новый сезон английской премьер-лиги начался с сенсации: новичок АПЛ «Брентфорд» победил «Арсенал». Лондонский клуб в гостях уступил со счетом 0:2.
Автором первого гола в новом сезона АПЛ стал нападающий «Брентфорда» Серхи Канос.
Напомним, «Брентфорд» играет в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу впервые с сезона-1946/47.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Брентфорд» — «Арсенал» — 2:0 (1:0)
Голы: Канос, 22 (1:0). Нергор, 73 (2:0).
«Брентфорд»: Райя, Янссон, Хенри, Айер (Бек Серенсен, 71), Пиннок, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80), Тони, Канос, Мбеумо (Форсс, 86).
«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс (Нуну Тавареш, 82), Тирни, Уайт, Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71), Балоган (Сака, 58).
Судья: Оливер (Англия).
13 августа. Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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