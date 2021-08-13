Чемпионат Англии, 1-й тур: расписание и результаты матчей
08:45
Первый тур чемпионата Англии по футболу.
В центральной встрече «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити», встреча состоится 15 августа.
13 августа, пятница
Начало матча — 22.00 (мск)
14 августа, суббота
Начало матча — 14.30
Начало матча — 17.00
Начало матча — 17.00
Начало матча — 17.00
Начало матча — 17.00
Начало матча — 17.00
Начало матча — 19.30
15 августа, воскресенье
Начало матча — 16.00
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити«
Начало матча — 18.30
Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении ОККО Спорт
Читайте также
Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге. Что теперь грозит нашему спорту?
Аленичев, Гаврилов, Ловчев, Титов и Павлюченко подписали открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю