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Чемпионат Англии, 1-й тур: расписание и результаты матчей

08:45
«Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити». Фото Getty Images
«Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити». Фото Getty Images
Теги:
Первый тур чемпионата Англии по футболу.

В центральной встрече «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити», встреча состоится 15 августа.

13 августа, пятница

«Брентфорд» — «Арсенал»

Начало матча — 22.00 (мск)

Брентфорд — Арсенал

14 августа, суббота

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

Начало матча — 14.30

Манчестер Юнайтед — Лидс

«Бернли» — «Брайтон»

Начало матча — 17.00

Бернли — Брайтон & Хоув

«Лестер» — «Вулверхэмптон»

Начало матча — 17.00

Лестер — Вулверхэмптон

«Уотфорд» — «Астон Вилла«

Начало матча — 17.00

Уотфорд — Астон Вилла

«Челси» — «Кристал Пэлас«

Начало матча — 17.00

Челси — Кристал Пэлас

«Эвертон» — «Саутгемптон»

Начало матча — 17.00

Эвертон — Саутгемптон

«Норвич» — «Ливерпуль»

Начало матча — 19.30

Норвич — Ливерпуль

15 августа, воскресенье

«Ньюкасл» — «Вест Хэм«

Начало матча — 16.00

Ньюкасл Юнайтед — Вест Хэм

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити«

Начало матча — 18.30

Тоттенхэм — Манчестер Сити

Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении ОККО Спорт

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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