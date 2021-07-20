Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» отменил предсезонное турне по США из-за коронавируса

22:23
Теги:

Лондонский «Арсенал» был вынужден отменить предсезонный тур в США, сообщает 20 июля The Athletic.

По данным источника, небольшая часть делегации клуба сдала положительные тесты на коронавирус. Из-за этого клуб был вынужден отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup. Команда должна была провести матч с «Интером» и одним из пары «Эвертон» — «Мильонариос».

Личность заразившихся игроков не раскрывается. 13 августа команда проведет стартовый матч в новом сезоне АПЛ против «Брентфорда».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио. Где на нее смотреть?
Гимнастка Севастьянова показала фото в коротком белом платье
Стала известна дата проведения матча «Спартак» — «Бенфика» в отборе Лиги чемпионов
«Коламбус» изучает варианты обмена Лайне
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное