«Арсенал» отменил предсезонное турне по США из-за коронавируса
22:23
Лондонский «Арсенал» был вынужден отменить предсезонный тур в США, сообщает 20 июля The Athletic.
По данным источника, небольшая часть делегации клуба сдала положительные тесты на коронавирус. Из-за этого клуб был вынужден отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup. Команда должна была провести матч с «Интером» и одним из пары «Эвертон» — «Мильонариос».
Личность заразившихся игроков не раскрывается. 13 августа команда проведет стартовый матч в новом сезоне АПЛ против «Брентфорда».
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