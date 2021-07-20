«Арсенал» отменил предсезонное турне по США из-за коронавируса

Лондонский «Арсенал» был вынужден отменить предсезонный тур в США, сообщает 20 июля The Athletic.

По данным источника, небольшая часть делегации клуба сдала положительные тесты на коронавирус. Из-за этого клуб был вынужден отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup. Команда должна была провести матч с «Интером» и одним из пары «Эвертон» — «Мильонариос».

Личность заразившихся игроков не раскрывается. 13 августа команда проведет стартовый матч в новом сезоне АПЛ против «Брентфорда».