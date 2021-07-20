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Таунсенд стал игроком «Эвертона»

19:31
Эндрос Таунсенд. Фото AFP
Эндрос Таунсенд. Фото AFP
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Бывший нападающий «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт «ирисок». Он покинул лондонский клуб на правах свободного агента.

Контракт действует до июня 2023 года. 30-летний футболист в прошлом сезон провел 36 матчей за «Пэлас» во всех турнирах. В его активе один гол и пять результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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