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Рэшфорд не вкладывает скрытый смысл в благотворительную деятельность

05:07
Маркус Рэшфорд. Фото Instagram
Маркус Рэшфорд. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ответил критикам, которые считают, что его благотворительная деятельность направлена на получение выгоды.

«Обо мне планируют рассказать, как я получил коммерческую выгоду за последние 18 месяцев... Чтобы уточнить, мне не нужно сотрудничать с брендами. Я являюсь партнером благотворительных организаций, потому что хочу продвигать свою работу вне поля, и большая часть любого вознаграждения, которое я получаю, идет на это. Прошлым летом 1,3 миллиона детей имели доступ к продовольственной поддержке, благодаря моим отношениям с Burberry, дети получили безопасное место после школы, где их накормили. Благодаря моим отношениям с Macmillan 80 000 детей теперь могут иметь любимую книгу.

Я также футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед». Почему всегда должен быть мотив? Почему мы просто не можем поступить правильно? Всем спокойной ночи!" - написал Рэшфорд в Twitter.

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Евгений Козинов все материалы автора

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