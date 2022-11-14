Португальский агент назвал неприемлемыми для профессионала слова Роналду о «МЮ» и тен Хаге

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал скандальное интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее 37-летний футболист в интервью The Sun заявил, что он не уважает тренера Эрика тен Хага. По словам Роналду, некоторые люди хотели избавиться от форварда.

«К сожалению, искусство футбола, которое есть у Роналду, не совпадает со способностями вести переговоры, когда есть какие-то проблемы. Он поступил непрофессионально. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который помог ему подняться. Все вопросы всегда можно решить по-другому. Такие заявления, особенно накануне чемпионата мира, неприемлемы для профессионала. Это дестабилизирует нашу сборную. Роналду порвал все отношения с клубом, но, наверное, он забыл, что еще принадлежит клубу. Он создал непривлекательный образ для других клубов. Роналду отрезал все варианты, которые могли быть. Думаю, «Манчестер Юнайтед» на него не рассчитывает, а игроки не желают видеть. Он забывает, что права находятся у клуба. После таких заявлений не думаю, что они обеспечат ему простую жизнь. Он мог бы говорить о проблемах внутри клуба, как обычно и делают», — сказал Барбоза «СЭ».

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.