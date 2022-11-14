Канчельскис поддержал Роналду в конфликте с «МЮ»: «Руководители отвернулись от него»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал скандальное интервью нападающего Криштиану Роналду.

«Манчестер» хотел видеть Роналду в своих рядах, боссы клуба заработали на нем много денег. Руководители сделали на нем чистый бизнес и отвернулись от него. Американским боссам в клубе не нужен футбол, для них существуют деньги. Поэтому они приобрели Роналду. Я поддерживаю его слова, потому что он футболист. Я доверяю ему, хоть он иногда и вел себя неправильно. До того, как в клуб пришли американцы, у «Юнайтед» были победы. После их прихода там все пошло не как надо. Американцам не надо лезть в футбол!» — сказал Канчельскис «СЭ».