«Манчестер Юнайтед» сделал заявление после скандального интервью Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением после скандального интервью нападающего команды Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» принимает к сведению публикацию в СМИ интервью Роналду. Клуб ответит на это после того, как будут изучены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении того импульса, уверенности и сплоченности, которые сейчас царят среди игроков, менеджера, персонала и болельщиков», — говорится в заявлении клуба.

Ранее в интервью изданию The Sun 37-летний Роналду заявил, что не уважает главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, так как не получает уважения в ответ.

В текущем сезоне португалец провел 16 матчей за английский клуб, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.