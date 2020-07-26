Адама Траоре установил рекорд в АПЛ по успешным обводкам за сезон

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре стал рекордсменом по количеству обводок в чемпионате Англии, сообщает Squawka Football. В сезоне-2019/20 24-летний испанец выполнил 183 успешных обводки из 246 попыток.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Челси» Эдену Азару, который сделал 180 успешных обводок в сезоне-2014/15.

Adama Traor? has set a new record for most take-ons completed in a single Premier League season, beating Eden Hazard's tally of 180 during 2014/15:



? 246 attempted

? 183 completed

? 74.4% success rate



He completed a dribble once every 14.2 minutes on average. ? pic.twitter.com/951gV82THM — Squawka Football (@Squawka) July 26, 2020

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