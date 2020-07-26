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Адама Траоре установил рекорд в АПЛ по успешным обводкам за сезон

22:48
Адама Траоре. Фото AFP
Адама Траоре. Фото AFP
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре стал рекордсменом по количеству обводок в чемпионате Англии, сообщает Squawka Football. В сезоне-2019/20 24-летний испанец выполнил 183 успешных обводки из 246 попыток.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Челси» Эдену Азару, который сделал 180 успешных обводок в сезоне-2014/15.

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