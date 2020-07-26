Итоги сезона в АПЛ: кто вышел в Лигу чемпионов, какие клубы вылетели в чемпионшип

В чемпионате Англии завершился футбольный сезон-2019/20. «Ливерпуль» стал чемпионом впервые за 30 лет.

Чемпион: «Ливерпуль» (99 очков)

Второе место: «Манчестер Сити» (81)

Третье место: «Манчестер Юнайтед» (66)

Вылетели в чемпионшип: «Норвич» (21), «Борнмут» (34) и «Уотфорд» (34).

Право выступить в Лиге чемпионов в кампании-2020/2021 получили «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», в Лиге Европы — «Лестер» и «Тоттенхэм» (квалификация).

«Арсенал» попадет в групповой турнир ЛЕ, если победит в финале Кубка Англии.