Итоги сезона в АПЛ: кто вышел в Лигу чемпионов, какие клубы вылетели в чемпионшип
20:20
В чемпионате Англии завершился футбольный сезон-2019/20. «Ливерпуль» стал чемпионом впервые за 30 лет.
Чемпион: «Ливерпуль» (99 очков)
Второе место: «Манчестер Сити» (81)
Третье место: «Манчестер Юнайтед» (66)
Вылетели в чемпионшип: «Норвич» (21), «Борнмут» (34) и «Уотфорд» (34).
Право выступить в Лиге чемпионов в кампании-2020/2021 получили «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», в Лиге Европы — «Лестер» и «Тоттенхэм» (квалификация).
«Арсенал» попадет в групповой турнир ЛЕ, если победит в финале Кубка Англии.
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