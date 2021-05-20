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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

«Ривер Плейт» — «Санта-Фе»: лучшие сэйвы полузащитника «Ривера» Переса, который сыграл в воротах

11:58
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В сети появился видеообзор матча 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Санта-Фе» (2:1).

Аргентинская команда провела встречу с полевым игроком в воротах. Хавбек «Ривера» Энцо Перес защищал ворота команды, поскольку все вратари клуба оказались на карантине из-за коронавируса. В видео показаны все сэйвы Переса по ходу матча.

«Ривер Плейт» занимает первое место в своей группе с 9 очками в 5 матчах. «Санта-Фе» идет на последней, четвертой строчке с 2 очками в 5 играх.

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