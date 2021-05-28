Определились участники 1/8 финала Кубка Либертадорес

Стали известны все участники плей-офф Кубка Либертадорес. В 1/8 финала турнира сыграют команды, занявшие первые два места в своих группах.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 2 июня.

? ?As? quedaron los bolilleros para el sorteo de octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores!



??A ver! ?Contra qui?n te gustar?a jugar?? pic.twitter.com/wNtaxuIeEQ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 28, 2021

Кубок Либертадорес в этом году проводится с 23 февраля по 20 ноября. В турнире участвуют лучшие команды Южной Америки.

Напомним, действующим победителем Кубка Либертадорес является «Палмейрас».