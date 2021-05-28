Определились участники 1/8 финала Кубка Либертадорес
05:39
Стали известны все участники плей-офф Кубка Либертадорес. В 1/8 финала турнира сыграют команды, занявшие первые два места в своих группах.
Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 2 июня.
Кубок Либертадорес в этом году проводится с 23 февраля по 20 ноября. В турнире участвуют лучшие команды Южной Америки.
Напомним, действующим победителем Кубка Либертадорес является «Палмейрас».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю