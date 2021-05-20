«Ривер Плейт» с полузащитником в воротах обыграл «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес
04:52
«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» в матче 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес (2:1). Аргентинская команда забила два быстрых гола. После перерыва колумбийцы отыграли один мяч.
«Ривер Плейт» играл без запасных из-за вспышки коронавируса в клубе, а также ворота команды защищал полузащитник Энцо Перес. Все голкиперы оказались на карантине из-за Covid-19. КОНМЕБОЛ отказал в дозаявке вратарей.
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