«Ривер Плейт» с полузащитником в воротах обыграл «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес

«Ривер Плейт» обыграл «Санта-Фе» в матче 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес (2:1). Аргентинская команда забила два быстрых гола. После перерыва колумбийцы отыграли один мяч.

«Ривер Плейт» играл без запасных из-за вспышки коронавируса в клубе, а также ворота команды защищал полузащитник Энцо Перес. Все голкиперы оказались на карантине из-за Covid-19. КОНМЕБОЛ отказал в дозаявке вратарей.