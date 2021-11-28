Ренату Гаушу покинет «Фламенго» после поражения в финале Кубка Либертадорес

Главный тренер «Фламенго» Ренату Гаушу покинет команду, сообщает в своем Twitter бразильский журналист Вене Казагранде.

По данным источника, руководство «Фла» обсуждает, уйдет ли он до матча чемпионата Бразилии против «Сеары» в ближайший вторник или доработает сезон до конца.

«Фламенго» накануне уступил «Палмейрасу» (1:2) в финале Кубка Либертадорес. В чемпионате Бразилии «Фла» идет вторым, уступая лидирующему «Атлетико Минейро» восемь очков за четыре тура до финиша.

59-летний Ренату Гаушу выигрывал чемпионат и Кубок Бразилии с «Фламенго» в качестве игрока. Как тренер выигрывал Кубок Либертадорес с «Гремиу».