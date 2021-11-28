Игрок «Палмейраса» симулировал травму после похлопывания судьи по его спине
Форвард «Палмейраса» Дейверсон в финале Кубка Либертадорес с «Фламенго» (2:1) симулировал травму.
На последней добавленной минуте футболист упал на газон, держась за спину, после того, как до него дотронулся главный судья.
На видео заметно, что удара не было нанесено.
Отметим, Дейверсон забил победный гол на 95-й минуте матча и был признан лучшим игроком финала Кубка Либертадорес.
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