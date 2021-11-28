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Игрок «Палмейраса» симулировал травму после похлопывания судьи по его спине

12:38
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Форвард «Палмейраса» Дейверсон в финале Кубка Либертадорес с «Фламенго» (2:1) симулировал травму.

На последней добавленной минуте футболист упал на газон, держась за спину, после того, как до него дотронулся главный судья.

На видео заметно, что удара не было нанесено.

Отметим, Дейверсон забил победный гол на 95-й минуте матча и был признан лучшим игроком финала Кубка Либертадорес.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Виктория Кравченко все материалы автора
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