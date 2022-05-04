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Сегодня, 05:46

Гол Мурило помог «Палмейрас» разгромить «Индепендьенте» и выйти в плей-офф Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бразильский «Палмейрас» разгромил боливийский «Индепендьенте Петрольерос» в матче 4-го тура группового турнира Кубка Либертадорес — 5:0.

В составе бразильской команды всю встречу отыграл защитник Мурило, который с 2019 по 2022 год выступал за «Локомотив». На 60-й минуте он сделал голевую передачу, а на 74-й — забил сам.

Разгромная победа помогла «Палмейрас» гарантировать выход в плей-офф. У команды сейчас 12 очков, а у идущего вторым «Эмелека» — 5.

Мурило Серкейра (Мурило)
Футбол
ФК Палмейрас
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