Гол Мурило помог «Палмейрас» разгромить «Индепендьенте» и выйти в плей-офф Кубка Либертадорес
Бразильский «Палмейрас» разгромил боливийский «Индепендьенте Петрольерос» в матче 4-го тура группового турнира Кубка Либертадорес — 5:0.
В составе бразильской команды всю встречу отыграл защитник Мурило, который с 2019 по 2022 год выступал за «Локомотив». На 60-й минуте он сделал голевую передачу, а на 74-й — забил сам.
Разгромная победа помогла «Палмейрас» гарантировать выход в плей-офф. У команды сейчас 12 очков, а у идущего вторым «Эмелека» — 5.
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22 сен 2021 04:36