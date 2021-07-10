Новый скандал на Кубке Америки. В финале многие бразильцы будут болеть за Месси, Неймар уже возмутился

Удивительная ситуация накануне решающего матча.

За все хорошее

Южная Америка удивительна и парадоксальна. Накануне новой части великого противостояния Бразилии и Аргентины многие бразильцы — журналисты и болельщики — признаются в симпатиях к самому непримиримому сопернику. Зачастую от них слышишь, что дело в Лионеле Месси, который уникальной карьерой заслужил наконец-то выиграть что-то серьезное с национальной сборной. Но на самом деле все не настолько однозначно, причин гораздо больше.

О них чуть ниже, а пока — о вполне понятном недовольстве бразильских футболистов. Сначала на эту тему высказался Маркиньюс, вспомнивший, как в детстве всегда переживал за сборную и страну. За сутки до финала слово взял уже Неймар, который, кстати, как и его друг Месси, тоже не выигрывал больших трофеев с национальной командой и пропустил победный Кубок Америки двухлетней давности из-за травмы. Десятый номер пентакампеонов написал в соцсетях, что поддерживает Бразилию во всем — от любого вида спорта до конкурса моделей или премии «Оскар».

«Если у вас есть Бразилия, я — Бразилия», — резюмировал форвард, добавив в конец поста ругательство со смайликом и пометкой: «Это только для тех, кто против».

Естественно, Неймару тут же прилетело от дающего весьма одиозные комментарии Валтера Касагранде. Ветеран, игравший в сборной в середине 1980-х, заявил, что своими высказываниями президент страны Бразилии Жаир Болсонару и его подданный Неймар дали дополнительную мотивацию Аргентине.

«Более 500 тысяч человек убиты в стране коронавирусом, у нас правительство отрицания, которое не покупало вакцину, есть скандал с семьей Болсонару ... Ничто из этого не злит «патриота» Неймара. Но если говорят, что будут болеть за Аргентину, это их очень раздражает», — заявил Касагранде.

По сути, он высказал позицию той части общества, которая была категорически против переноса турнира в Бразилию и считает, что это исключительно политика. Якобы власти хотят показать, что способны провести крупное мероприятие в условиях пандемии, а успех сборной даст им дополнительные козыри и частично снимет напряжение в обществе. Помнится, даже планы сборной бойкотировать турнир тоже связывали с политикой, так как главный тренер национальной команды Тите симпатизирует оппозиционным левым партиям.

Еще один повод болеть против своих — недовольство Бразильской конфедерацией футбола. Тем более что как раз в преддверии финала отстраненный от должности за сексуальные домогательства и попытки купить молчание жертвы президент CBF Рожериу Кабоклу резко активизировался. Он всеми силами пытается вернуть свой пост, хотя и в его отсутствие руководству бразильского футбола далеко до идеала. Вот и получается, что болеть в Бразилии собираются не только за Месси, но и против всего плохого за все хорошее.

?M?RIO ZAGALLO:



«I think a Brazilian can support Argentina in a game between Argentina and Chile, but a Brazilian who supports Argentina against us? They have to go to an asylum.» pic.twitter.com/JmDqnHxWG8 — ??? ??? ?? (@BrasilEdition) July 9, 2021

Однако людям старой школы, для которых свято понятие принципиальности южноамериканского класико, подобного не понять. Поэтому не сдержался даже великий Марио Загалло. 89-летняя легенда, которой удалось выиграть два чемпионата мира в качестве футболиста и еще по одному в роли главного тренера и ассистента, разместила в своих соцсетях ролик.

«Я думаю, что бразилец может даже поддержать Аргентину в игре между Аргентиной и Чили, но будет ли бразилец, который называет себя бразильцем, поддерживать Аргентину против Бразилии?» — задал риторический вопрос Загалло.

Финал со зрителями

Фраза Загалло, кстати, напомнила о том, что в полуфинале Неймар, как он сам говорил, поддерживал Аргентину, где у него много друзей. Естественно, он хотел большого финала и встречи с Месси, которому была посвящена значительная часть большого интервью бразильской «десятки».

«Когда ты соперник, трудно забыть о нашей дружбе, — говорил Неймар о своих отношениях с Лео. — Но просто примите это, как когда вы играете в видеоигры с другом. Вы все равно хотите его победить. В субботу будет то же самое. Месси — мой друг, но я здесь, чтобы побеждать, защищать свою страну, и я знаю, что он сделает все возможное, чтобы победить. Вот почему это будет отличная игра для футбольных фанатов».

Бесспорно, такие матчи должны играться с болельщиками. Южноамериканцы, наблюдая за Евро-2020, завидовали Старому Свету белой завистью. И руководство КОНМЕБОЛ, помня о допуске на январский финал Кубка Либертадорес 5 тысяч человек, рассчитывало, что в этот раз «Маракану» позволят заполнить хотя бы наполовину. Однако комитет здравоохранения Рио-де-Жанейро и мэрия решили, что исключения для болельщиков будут, но не такие либеральные.

Во-первых, в каждом секторе арены зрителей должно быть не более десяти процентов от максимальной вместимости. Во-вторых, расстояние между людьми или семьями должно составлять не менее двух метров. Наконец, посетители — от обслуживающего персонала до двух гостей каждого футболиста — должны сдать тесты на коронавирус в течение двух суток перед финалом. Гостей, как ожидается, поддержат 2200 болельщиков.

Немного, но в любом случае это лучше, чем пустые трибуны на остальных матчах турнира. Зрители — дополнительная мотивация и эмоции для футболистов, которых ждет обновленное поле легендарной «Мараканы». Из-за подготовки к финалу и замены 40 процентов газона главная арена Бразилии не принимала матчи с 23 июня. Даже легендарное дерби «Фламенго» — «Флуминенсе» пришлось переносить на другой стадион, зато сейчас картина близка к идеалу, и даже критикующий организаторов и поля на других аренах Тите был в полном восторге.

Осталось сделать последний шаг, ради которого игроки жертвовали многим. Например, новый герой Аргентины — голкипер Эмилиано Мартинес — во время турнира стал отцом, но из-за антиковидного протокола еще не видел новорожденную дочь. Это случится уже после развязки, ждать которой осталось недолго. Это того стоило.

«Аргентина — Бразилия — это финал, которого мы все ждали» — к этой фразе Месси сложно что-то добавить.