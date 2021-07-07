В ночь на воскресенье в финале Кубка Америки встретятся сборные Бразилии и Аргентины

Кубок Америки. 1/2 финала

Аргентина — Колумбия — 1:1 (1:0). Пенальти — 3:2

Голы: Л.Х.Мартинес, 7 (1:0). Диас, 61 (1:1).

Серия пенальти: Куадрадо — 0:1. Месси — 1:1. Санчес — 1:1 (вратарь). де Пауль — 1:1 (мимо). Мина — 1:1 (вратарь). Паредес — 2:1. Борха — 2:2. Л.Х.Мартинес — 3:2. Кардона — 3:2 (вратарь).

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Молина (Монтиэль, 46), де Пауль, Ло Сельсо (Паредес, 56), Родригес, Месси, Л.Х.Мартинес, Гонсалес (Ди Мария, 67).

Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра, 46), Муньос, Куадрадо, Куэльяр (Кардона, 46), Барриос, Сапата (Борха, 60), Борре (Чара, 46), Диас.

Предупреждения: Ло Сельсо, 21. Куадрадо, 45. Фабра, 55. Борха, 63. Монтиэль, 72. Муньос, 75. Кардона, 86. Родригес, 87. Барриос, 88. Пеццела, 90.

Судья: Валенсуэла (Венесуэла).

7 июля. Бразилиа. Стадион Национальный.

В шаге от Пеле

«Всегда говорю, что индивидуальные награды второстепенны, и мы здесь не для этого», — подчеркнул в преддверии полуфинала Месси. Лео сконцентрирован на задаче наконец-то выиграть что-то со сборной, ведь этот Кубок Америки — последний шанс исполнить заветную мечту. Кажется, он даже не следит за происходящим в «Барселоне», которая завершила прошлый сезон с превышением потолка зарплат и теперь для регистрации контрактов уже подписанных новичков должна сократить расходы на 200 миллионов евро. Ну а ради нового соглашения со своей «десяткой» сине-гранатовые могут бесплатно отпустить Пьянича и, возможно, продать Гризманна. Последнее — несколько странно и напоминает историю изгнания Луиса Суареса. Особенно на фоне приглашения Агуэро, который провел невразумительный сезон в АПЛ и сейчас сидит на лавке в сборной.

Лионель Скалони давал форварду несколько шансов, но в итоге остановился на кандидатуре Лаутаро Мартинеса. Форвард «Интера» медленно запрягал и даже выпал из состава после того, как губил моменты вполне себе в стиле Мораты. Однако постепенно разыгрался и отличился в третьем матче подряд, причем, как и в четвертьфинале, в роли соавтора выступил Месси. Он принял в штрафной передачу Ло Сельсо из глубины поля, финтом превратил в тренировочный манекен Мину и покатил мяч на расстрелявшего ворота Лаутаро.

Это уже пятая результативная передача Лео, чего в рамках одного турнира прежде никто не добивался. Аргентинец настолько хорош, что призы и рекорды к нему буквально липнут. И если четыре награды лучшему игроку матча — что-то будничное, то два результативных штрафных — очередной пропуск в историю. У Месси их теперь 58, и за один турнир он догнал и перегнал своего вечного оппонента Криштиану Ронаду. А еще один точный удар позволит аргентинцу сравняться с Королем футбола Пеле, который с 77 мячами пока еще остается самым результативным футболистом Южной Америки на уровне сборных.

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?M?ximos goleadores sudamericanos de la historia a nivel selecci?n.



?? Pel?- 77

?? Lionel Messi- 76

?? Neymar 68

?? Luis Su?rez- 64

?? Ronaldo- 62

?? Rom?rio- 55

?? Gabriel Batistuta- 54

?? Edinson Cavani- 53 pic.twitter.com/GCAcAQiGVG — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) July 4, 2021

Минуты славы Эмилиано Мартинеса

Впрочем, рассыпаясь в комплиментах Месси нельзя не сказать добрых слов в адрес Колумбии, которая месяц назад в отборе на ЧМ-2022 против Аргентины отыгралась со счета 0:2. Тогда игру перевернул выход на второй тайм Барриоса, а сейчас представить команду Рейнальдо Руэды без полузащитника «Зенита» невозможно. В этой встрече он отметился даже в нападении, когда забрал подбор перед штрафной, и после его удара задевший защитника мяч попал в штангу.

Dos palos en menos de tres minutos ??

Que despu?s no digan esos q les gusta hablar mierda, q Colombia NO GENER? OPCIONES.#ARGCOL#CopaAmerica

Yerry Cuadrado Messi Argentina Barrios pic.twitter.com/rZlYdzcASK — Javi (@JaviGuacaneme) July 7, 2021

В целом же к перерыву по моментам наблюдалось примерное равенство. Шестой голевой пас Месси при подаче углового отменила невероятная реакция Оспины, который ценой повреждения остановил удар Николаса Гонсалеса. А колумбийцы после уже упомянутого момента с участием Барриоса не конвертировали свой корнер во взятие ворот, так как после атаки Мины со «второго этажа» на выручку Аргентине пришла перекладина.

В общем, колумбийский гол родился не на ровном месте. Луис Диас сотворил маленький шедевр, когда под острым углом прошел опытного Пецеллу, и после его толчка в падении все же исхитрился отправить мяч в сетку. Видимо, полузащитник «Порту» просто не умеет забивать банальные голы. Сначала «ножницами» Бразилии, теперь — другому фавориту.

И это было еще не самое интересное! Ди Мария, вновь отлично вошедший в игру со скамейки запасных, проскочил мимо побежавшего страховать защитников Оспины и вывел на убойную позицию Мартинеса. Мячу, казалось, некуда деваться, однако на ленточке его остановил Барриос. В этот момент он словно заколдовал ворота, и спустя несколько минут после атаки Месси колумбийцев спасли штанга и кончики пальцев Оспины. А арбитр и ВАР не нашли оснований для назначения пенальти, когда Санчес вцепился в футболку Отаменди.

?VALE COMO UN GOL? Wilmar Barrios?? y una acci?n espectacular para evitar el gol de Argentina en el Mane Garrincha.



?Grosero error de Daniel Mu?oz, que termina salvando el hombre del Zenit.



?Lautaro Mart?nez no se lo creer pic.twitter.com/RA297BB6LM — Express Futbol (@ExpressFutbolCL) July 7, 2021

Все решилось в серии пенальти, которая началась с точного удара проводившего 100-й матч за сборную Куадрадо и ответа Месси. Дальше пробил час Эмилиано Мартинеса. С игры он пропустил в ближний угол, а в серии пенальти отразил три удара. Финалу мечты быть! Аргентина против Бразилии, Месси против Неймара — это будет безумно интересно.

Матч за 3-е место. 10 июля. Колумбия — Перу (3.00, время — московское)

Финал. 11 июля. Аргентина — Бразилия (3.00)