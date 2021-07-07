Барриос дотащил Колумбию до серии пенальти, но не отменил финал мечты — Месси против Неймара
Кубок Америки. 1/2 финала
Аргентина — Колумбия — 1:1 (1:0). Пенальти — 3:2
Голы: Л.Х.Мартинес, 7 (1:0). Диас, 61 (1:1).
Серия пенальти: Куадрадо — 0:1. Месси — 1:1. Санчес — 1:1 (вратарь). де Пауль — 1:1 (мимо). Мина — 1:1 (вратарь). Паредес — 2:1. Борха — 2:2. Л.Х.Мартинес — 3:2. Кардона — 3:2 (вратарь).
Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Молина (Монтиэль, 46), де Пауль, Ло Сельсо (Паредес, 56), Родригес, Месси, Л.Х.Мартинес, Гонсалес (Ди Мария, 67).
Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра, 46), Муньос, Куадрадо, Куэльяр (Кардона, 46), Барриос, Сапата (Борха, 60), Борре (Чара, 46), Диас.
Предупреждения: Ло Сельсо, 21. Куадрадо, 45. Фабра, 55. Борха, 63. Монтиэль, 72. Муньос, 75. Кардона, 86. Родригес, 87. Барриос, 88. Пеццела, 90.
Судья: Валенсуэла (Венесуэла).
7 июля. Бразилиа. Стадион Национальный.
В шаге от Пеле
«Всегда говорю, что индивидуальные награды второстепенны, и мы здесь не для этого», — подчеркнул в преддверии полуфинала Месси. Лео сконцентрирован на задаче наконец-то выиграть что-то со сборной, ведь этот Кубок Америки — последний шанс исполнить заветную мечту. Кажется, он даже не следит за происходящим в «Барселоне», которая завершила прошлый сезон с превышением потолка зарплат и теперь для регистрации контрактов уже подписанных новичков должна сократить расходы на 200 миллионов евро. Ну а ради нового соглашения со своей «десяткой» сине-гранатовые могут бесплатно отпустить Пьянича и, возможно, продать Гризманна. Последнее — несколько странно и напоминает историю изгнания Луиса Суареса. Особенно на фоне приглашения Агуэро, который провел невразумительный сезон в АПЛ и сейчас сидит на лавке в сборной.
Лионель Скалони давал форварду несколько шансов, но в итоге остановился на кандидатуре Лаутаро Мартинеса. Форвард «Интера» медленно запрягал и даже выпал из состава после того, как губил моменты вполне себе в стиле Мораты. Однако постепенно разыгрался и отличился в третьем матче подряд, причем, как и в четвертьфинале, в роли соавтора выступил Месси. Он принял в штрафной передачу Ло Сельсо из глубины поля, финтом превратил в тренировочный манекен Мину и покатил мяч на расстрелявшего ворота Лаутаро.
Это уже пятая результативная передача Лео, чего в рамках одного турнира прежде никто не добивался. Аргентинец настолько хорош, что призы и рекорды к нему буквально липнут. И если четыре награды лучшему игроку матча — что-то будничное, то два результативных штрафных — очередной пропуск в историю. У Месси их теперь 58, и за один турнир он догнал и перегнал своего вечного оппонента Криштиану Ронаду. А еще один точный удар позволит аргентинцу сравняться с Королем футбола Пеле, который с 77 мячами пока еще остается самым результативным футболистом Южной Америки на уровне сборных.
Минуты славы Эмилиано Мартинеса
Впрочем, рассыпаясь в комплиментах Месси нельзя не сказать добрых слов в адрес Колумбии, которая месяц назад в отборе на ЧМ-2022 против Аргентины отыгралась со счета 0:2. Тогда игру перевернул выход на второй тайм Барриоса, а сейчас представить команду Рейнальдо Руэды без полузащитника «Зенита» невозможно. В этой встрече он отметился даже в нападении, когда забрал подбор перед штрафной, и после его удара задевший защитника мяч попал в штангу.
В целом же к перерыву по моментам наблюдалось примерное равенство. Шестой голевой пас Месси при подаче углового отменила невероятная реакция Оспины, который ценой повреждения остановил удар Николаса Гонсалеса. А колумбийцы после уже упомянутого момента с участием Барриоса не конвертировали свой корнер во взятие ворот, так как после атаки Мины со «второго этажа» на выручку Аргентине пришла перекладина.
В общем, колумбийский гол родился не на ровном месте. Луис Диас сотворил маленький шедевр, когда под острым углом прошел опытного Пецеллу, и после его толчка в падении все же исхитрился отправить мяч в сетку. Видимо, полузащитник «Порту» просто не умеет забивать банальные голы. Сначала «ножницами» Бразилии, теперь — другому фавориту.
И это было еще не самое интересное! Ди Мария, вновь отлично вошедший в игру со скамейки запасных, проскочил мимо побежавшего страховать защитников Оспины и вывел на убойную позицию Мартинеса. Мячу, казалось, некуда деваться, однако на ленточке его остановил Барриос. В этот момент он словно заколдовал ворота, и спустя несколько минут после атаки Месси колумбийцев спасли штанга и кончики пальцев Оспины. А арбитр и ВАР не нашли оснований для назначения пенальти, когда Санчес вцепился в футболку Отаменди.
Все решилось в серии пенальти, которая началась с точного удара проводившего 100-й матч за сборную Куадрадо и ответа Месси. Дальше пробил час Эмилиано Мартинеса. С игры он пропустил в ближний угол, а в серии пенальти отразил три удара. Финалу мечты быть! Аргентина против Бразилии, Месси против Неймара — это будет безумно интересно.
Матч за 3-е место. 10 июля. Колумбия — Перу (3.00, время — московское)
Финал. 11 июля. Аргентина — Бразилия (3.00)
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