Мечты сбываются! Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки

Лучшей командой Южной Америки стали аргентинцы, а их капитан выиграл первый трофей со сборной

Кубок Америки. Финал

Аргентина — Бразилия — 1:0 (1:0)

Гол: Ди Мария, 22.

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 79), Ди Мария (Паласиос, 79), Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Сельсо (Тальяфико, 63), Месси, Л.Х.Мартинес (Гонсалес, 80).

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди (Эмерсон, 76), Каземиру, Фред (Роберту Фирмину, 46), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Неймар, Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Ришарлисон.

Предупреждения: Фред, 3. Паредес, 33. Ло Сельсо, 51. де Пауль, 67. Лоди, 70. Лукас Пакета, 72. Отаменди, 81. Маркиньюс, 82. Монтиэль, 89.

Судья: Остохич (Уругвай).

11 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

Полмира за Лео

Кажется, в ожидании финала тема Месси и отсутствия у него трофеев на уровне сборной даже несколько перегрелась. Словно Лео и Аргентина — две разные вселенные, и все в жизни бело-голубых зависит исключительно от капитана. Отчасти это так, но, если вдуматься, предыдущий трофей аргентинцы брали 28 лет назад! На Кубке Америки-1993, когда дубль в финале делал Габриэль Батистута, среднюю линию цементировал Диего Симеоне, а Месси только исполнилось 6 лет.

Уже с ним Аргентина ходила вокруг да около. Вершина ожиданий — бесспорно, финал ЧМ-2014. В континентальных турнирах случилось только одно фиаско в виде вылета на старте плей-офф-2011, тогда как в других розыгрышах была бронза двухлетней давности и четыре выхода в финал. Естественно, для Месси с таким послужном списком триумф с национальной командой превратился в навязчивую идею.

На почти идеальной картине недоставало последнего штриха, о котором мечтала не только вся Аргентина, где в родном для капитана Росарио его портрет появился на главном памятнике города — монументе флага. Значительная часть земного шара тоже была за аргентинскую легенду.

Чувствуя нарастающее напряжение, главный тренер бело-голубых Лионель Скалони пытался хоть немного снизить градус давления, философски заметив: «Победим мы или нет, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать это».

Ну а сам Лео постом в своем Instagram с фото всей сборной показал, как много значит для него команда. Там, где можно отметить изображенных на снимке, стояла единственная ссылка — на профиль национальной команды. А подпись — Juntos (вместе) — говорила за себя.

Считайте эту запись пророческой, потому что финал выиграла именно команда. Для всей Аргентины и персонально для Месси, который провел весьма скромную для себя игру. Но какое это имеет значение?! Кажется, за эти мгновения, когда партнеры подбрасывали Лео в воздух, он был готов отдать значительную часть своих трофеев. Но это лишнее, и, кажется, с седьмым «Золотым мячом» тоже все ясно.

Один приз на двоих

Подача финала, естественно, шла через самых ярких звезд турнира и давних друзей — Месси и Неймара. Тем более, бразилец тоже не брал больших трофеев с национальной командой. Кубок конфедераций — не в счет. «Говоря о них, мы говорим о совершенстве, технических, умственных, физических достоинствах и очень высоких творческих способностях. Это большой вызов и прекрасное зрелище», — заметил главный тренер бразильцев Тите.

Похоже, эксперты КОНМЕБОЛ рассуждали примерно также и перед финалом было объявлено, что сделать однозначный выбор они не смогли, поэтому лучшими игроками Кубка Америки признали одновременно и Месси, и Неймара. Решение, с одной стороны, получилось красивым, но вместе с тем его стоило назвать странным. Как по причине нарушения спортивных принципов, так и по степени влияния двух «десяток» на игру своих команд.

В этом плане Месси с его 4 голами и 5 результативными передачами существенно превзошел Неймара. Да и в целом по ключевым статистическим показателям игроков атаки Лео был впереди почти по всем пунктам. Хотя Тите уверял, что он знает, как опекать аргентинскую звезду. Расшифровки, правда, не последовало, и тренер отшутился: «Если аргентинцы скажут нам, как будут опекать Неймара, мы раскроем свой план и расскажем, как будем сдерживать Месси».

Neymar ? Messi



? Copa Am?rica 2021:



Jogos: 5 — 6

Gols: 2 — 4

Assists: 3 — 5

Mins p/ participar: 90 — 60

Passes decisivos: 18 — 20

Gran. chan. criadas: 9 — 6

Convers?o de chances: 1/9 — 2/4

Chutes (no gol): 17 (7) — 17 (11)

Dribles (%): 26 (48%) — 33 (69%)

Notas: 7.58 — 8.62 pic.twitter.com/eCPNKN0Vma — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) July 10, 2021

При этом состав Бразилии был тем же, что и в полуфинале. Без получившего двухматчевую дисквалификацию Габриэла Жезуса и в принципе без чистой «девятки». Зато у Аргентины произошли две знаковые перестановки. Во-первых, в центр обороны после травмы вернулся лучший на данный момент защитник страны Ромеро. Во-вторых, после двух блестящих выходов на замену Ди Марии тренерский штаб решил, что ветеран предпочтительнее губившего момент за моментом Николаса Гонсалеса.

Герой Ди Мария и слезы Неймара

Сколь велика цена игры, стало понятно в тот момент, когда Фред чуть не отправил в больницу Монтиэля и через 151 секунду после стартового свистка получил самую быструю желтую карточку за всю историю финалов Кубка Америки. Аргентинцы отставать не собирались, и по итогам одной атаки Неймар демонстрировал арбитру разорванные шорты, а Лукас Пакета — испорченную шипами Отаменди гетру.

?? El moment m?s esperat...



?? El gest de complicitat. L'eterna abra?ada entre Messi i Neymar despr?s de la vict?ria d'Argentina pic.twitter.com/Gr52huTM5Y — Esport3 (@esport3) July 11, 2021

К 20-й минуте команды совместными усилиями набрали 13 фолов, и тут гости вспомнили, как они умеют играть в футбол. Диагональ Де Пауля через треть поля, грубая ошибка Ренана Лоди, и Ди Мария перебросил Эдерсона. Это были первый удар аргентинцев и первое касание мяча в чужой штрафной. Ставка Скалони сыграла, потому что таких мастеров не пугает ни магия «Мараканы», ни комплексы Аргентины, которая не забивала в финалах на протяжении 17 лет. За год до первого матча Месси в сборной.

Только сюрприза в этом не было, потому что по пути к финалу бело-голубые показывали более яркую и слаженную игру, стараясь каждый раз выдать максимум. Бразилия же толком не напрягалась, делая ровно столько, сколько требовалось для результата. В этот раз нужно было гораздо больше, и в перерыве Тите поменял полузащитника Фреда на Роберту Фирмину. Неймар превратился в плеймейкера, что изменило характер игры. Ришарлисон забил из офсайда, потому его же удар остановил Эмилиано Мартинес, и Аргентине нужно было тушить пожар.

Гвидо Родригес сменил Паредеса. Тальяфико вышел вместо Ло Сельсо. Тите пошел ва-банк, снова пожертвовав игроком средней линии (Пакета) ради еще одного форварда в лице Габриэла Барбозы. До этого в игру вступил Винисиус Жуниор. Бразилия завершала игру с пятью игроками атаки. Аргентина — без чистого нападающего, но все равно отвечала на каждый укол своим. Месси мог снимать все вопросы, но едва ли не впервые на этом турнире предпочел пойти в обводку, когда партнер находился в лучшей позиции.

Гостей снова выручил Мартинес, потащив из-под перекладины удар Габигола. В ответ Месси неловко растянулся на газоне, оставшись с глазу на глаз с вратарем. Страшно представить, как вспоминали бы этот момент, сумей бразильцы отыграться. Но где-то там наверху посчитали, что свою чашу разочарований Лео испил до дна. Пришло время праздновать, а слезы в день первого проигранного Бразилией домашнего Кубка Америки лил Неймар. Кого-то эта привычка раздражает, но проиграл бразилец достойно. Пришел в толпу ликующих аргентинцев и заключил Месси в объятия. Дружба в Рио тоже победила, и трофеи у Неймара будут, а сейчас время Лео. Он заслужил это, как никто другой.