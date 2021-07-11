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Мечты сбываются! Месси и Аргентина выиграли Кубок Америки

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 05:35
Сборная Аргентины — победитель Кубка Америки-2021. Фото Twitter
Сборная Аргентины — победитель Кубка Америки-2021. Фото Twitter
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Лучшей командой Южной Америки стали аргентинцы, а их капитан выиграл первый трофей со сборной

Кубок Америки. Финал
Аргентина — Бразилия — 1:0 (1:0)
Гол: Ди Мария, 22.
Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 79), Ди Мария (Паласиос, 79), Паредес (Родригес, 54), де Пауль, Ло Сельсо (Тальяфико, 63), Месси, Л.Х.Мартинес (Гонсалес, 80).
Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди (Эмерсон, 76), Каземиру, Фред (Роберту Фирмину, 46), Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Неймар, Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Ришарлисон.
Предупреждения: Фред, 3. Паредес, 33. Ло Сельсо, 51. де Пауль, 67. Лоди, 70. Лукас Пакета, 72. Отаменди, 81. Маркиньюс, 82. Монтиэль, 89.
Судья: Остохич (Уругвай).
11 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».

Лионель Месси и&nbsp;Неймар.Новый скандал на Кубке Америки. В финале многие бразильцы будут болеть за Месси, Неймар уже возмутился

Полмира за Лео

Кажется, в ожидании финала тема Месси и отсутствия у него трофеев на уровне сборной даже несколько перегрелась. Словно Лео и Аргентина — две разные вселенные, и все в жизни бело-голубых зависит исключительно от капитана. Отчасти это так, но, если вдуматься, предыдущий трофей аргентинцы брали 28 лет назад! На Кубке Америки-1993, когда дубль в финале делал Габриэль Батистута, среднюю линию цементировал Диего Симеоне, а Месси только исполнилось 6 лет.

Уже с ним Аргентина ходила вокруг да около. Вершина ожиданий — бесспорно, финал ЧМ-2014. В континентальных турнирах случилось только одно фиаско в виде вылета на старте плей-офф-2011, тогда как в других розыгрышах была бронза двухлетней давности и четыре выхода в финал. Естественно, для Месси с таким послужном списком триумф с национальной командой превратился в навязчивую идею.

На почти идеальной картине недоставало последнего штриха, о котором мечтала не только вся Аргентина, где в родном для капитана Росарио его портрет появился на главном памятнике города — монументе флага. Значительная часть земного шара тоже была за аргентинскую легенду.

Чувствуя нарастающее напряжение, главный тренер бело-голубых Лионель Скалони пытался хоть немного снизить градус давления, философски заметив: «Победим мы или нет, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать это».

Ну а сам Лео постом в своем Instagram с фото всей сборной показал, как много значит для него команда. Там, где можно отметить изображенных на снимке, стояла единственная ссылка — на профиль национальной команды. А подпись — Juntos (вместе) — говорила за себя.

Считайте эту запись пророческой, потому что финал выиграла именно команда. Для всей Аргентины и персонально для Месси, который провел весьма скромную для себя игру. Но какое это имеет значение?! Кажется, за эти мгновения, когда партнеры подбрасывали Лео в воздух, он был готов отдать значительную часть своих трофеев. Но это лишнее, и, кажется, с седьмым «Золотым мячом» тоже все ясно.

Один приз на двоих

Подача финала, естественно, шла через самых ярких звезд турнира и давних друзей — Месси и Неймара. Тем более, бразилец тоже не брал больших трофеев с национальной командой. Кубок конфедераций — не в счет. «Говоря о них, мы говорим о совершенстве, технических, умственных, физических достоинствах и очень высоких творческих способностях. Это большой вызов и прекрасное зрелище», — заметил главный тренер бразильцев Тите.

Похоже, эксперты КОНМЕБОЛ рассуждали примерно также и перед финалом было объявлено, что сделать однозначный выбор они не смогли, поэтому лучшими игроками Кубка Америки признали одновременно и Месси, и Неймара. Решение, с одной стороны, получилось красивым, но вместе с тем его стоило назвать странным. Как по причине нарушения спортивных принципов, так и по степени влияния двух «десяток» на игру своих команд.

В этом плане Месси с его 4 голами и 5 результативными передачами существенно превзошел Неймара. Да и в целом по ключевым статистическим показателям игроков атаки Лео был впереди почти по всем пунктам. Хотя Тите уверял, что он знает, как опекать аргентинскую звезду. Расшифровки, правда, не последовало, и тренер отшутился: «Если аргентинцы скажут нам, как будут опекать Неймара, мы раскроем свой план и расскажем, как будем сдерживать Месси».

При этом состав Бразилии был тем же, что и в полуфинале. Без получившего двухматчевую дисквалификацию Габриэла Жезуса и в принципе без чистой «девятки». Зато у Аргентины произошли две знаковые перестановки. Во-первых, в центр обороны после травмы вернулся лучший на данный момент защитник страны Ромеро. Во-вторых, после двух блестящих выходов на замену Ди Марии тренерский штаб решил, что ветеран предпочтительнее губившего момент за моментом Николаса Гонсалеса.

Герой Ди Мария и слезы Неймара

Сколь велика цена игры, стало понятно в тот момент, когда Фред чуть не отправил в больницу Монтиэля и через 151 секунду после стартового свистка получил самую быструю желтую карточку за всю историю финалов Кубка Америки. Аргентинцы отставать не собирались, и по итогам одной атаки Неймар демонстрировал арбитру разорванные шорты, а Лукас Пакета — испорченную шипами Отаменди гетру.

К 20-й минуте команды совместными усилиями набрали 13 фолов, и тут гости вспомнили, как они умеют играть в футбол. Диагональ Де Пауля через треть поля, грубая ошибка Ренана Лоди, и Ди Мария перебросил Эдерсона. Это были первый удар аргентинцев и первое касание мяча в чужой штрафной. Ставка Скалони сыграла, потому что таких мастеров не пугает ни магия «Мараканы», ни комплексы Аргентины, которая не забивала в финалах на протяжении 17 лет. За год до первого матча Месси в сборной.

Только сюрприза в этом не было, потому что по пути к финалу бело-голубые показывали более яркую и слаженную игру, стараясь каждый раз выдать максимум. Бразилия же толком не напрягалась, делая ровно столько, сколько требовалось для результата. В этот раз нужно было гораздо больше, и в перерыве Тите поменял полузащитника Фреда на Роберту Фирмину. Неймар превратился в плеймейкера, что изменило характер игры. Ришарлисон забил из офсайда, потому его же удар остановил Эмилиано Мартинес, и Аргентине нужно было тушить пожар.

Гвидо Родригес сменил Паредеса. Тальяфико вышел вместо Ло Сельсо. Тите пошел ва-банк, снова пожертвовав игроком средней линии (Пакета) ради еще одного форварда в лице Габриэла Барбозы. До этого в игру вступил Винисиус Жуниор. Бразилия завершала игру с пятью игроками атаки. Аргентина — без чистого нападающего, но все равно отвечала на каждый укол своим. Месси мог снимать все вопросы, но едва ли не впервые на этом турнире предпочел пойти в обводку, когда партнер находился в лучшей позиции.

Гостей снова выручил Мартинес, потащив из-под перекладины удар Габигола. В ответ Месси неловко растянулся на газоне, оставшись с глазу на глаз с вратарем. Страшно представить, как вспоминали бы этот момент, сумей бразильцы отыграться. Но где-то там наверху посчитали, что свою чашу разочарований Лео испил до дна. Пришло время праздновать, а слезы в день первого проигранного Бразилией домашнего Кубка Америки лил Неймар. Кого-то эта привычка раздражает, но проиграл бразилец достойно. Пришел в толпу ликующих аргентинцев и заключил Месси в объятия. Дружба в Рио тоже победила, и трофеи у Неймара будут, а сейчас время Лео. Он заслужил это, как никто другой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия 1
Аргентина 0
Матч завершен

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75

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