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Сегодня, 21:39

Месси забил 26 голов на крупных турнирах и установил новый рекорд Южной Америки. Он превзошел достижение Роналдо

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре и стал обладателем «Золотого мяча» ФИФА.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:2.

Месси в матче стал автором дубля, а также реализовал удар в серии 11-метровых.

Лео Месси забил 26 голов на крупных турнирах (13 голов на ЧМ и 13 голов на Кубке Америки) — это новый рекорд Южной Америки.

Месси обошел бразильца Роналдо, у которого 25 голов на ЧМ и Копе.

Лионель Месси
Роналдо
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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