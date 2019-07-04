Нападающий "Челси" и сборной Бразилии Виллиан пропустит финал Кубка Америки, который состоится 7 июля. Пентакампеоны встретятся с победителем противостояния Чили – Перу.

Виллиан получил травму правого бедра, когда пытался прервать кросс Анхеля Ди Марии. К этому моменту сборная Бразилии использовала три замены, потому форвард вынужден был играть с повреждением.

Также под вопросом участие в финале Ришарлисона. Он пропустил последние матчи из-за эпидемического паротита, известного также как свинка.

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