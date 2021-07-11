Скалони назвал Месси лучшим игроком всех времен после победы сборной Аргентины в Кубке Америки
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси после победы над командой Бразилии (1:0) в финале Кубка Америки.
«Мы говорим о лучшем игроке всех времен. Трофей с Аргентиной — уникальное ощущение для него, спортсмены понимают, что это значит.
Мы с ним близки, как и со многими игроками сборной. Пожали руки, обнялись. Я всегда буду благодарен ему. Получили награду за упорный труд. У Месси было много разочарований, но он добился своего», — цитирует Скалони Ole.
На Кубке Америки-2021 34-летний нападающий провел 7 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Он разделил звание лучшего бомбардира турнира с полузащитником команды Колумбии Луисом Диасом.
Для Месси это первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ge.globo.com/futebol/copa-america/noticia/scaloni-valoriza-titulo-da-copa-america-sobre-o-brasil-deixem-os-argentinos-aproveitarem.ghtml
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