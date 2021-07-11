Скалони назвал Месси лучшим игроком всех времен после победы сборной Аргентины в Кубке Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси после победы над командой Бразилии (1:0) в финале Кубка Америки.

«Мы говорим о лучшем игроке всех времен. Трофей с Аргентиной — уникальное ощущение для него, спортсмены понимают, что это значит.

Мы с ним близки, как и со многими игроками сборной. Пожали руки, обнялись. Я всегда буду благодарен ему. Получили награду за упорный труд. У Месси было много разочарований, но он добился своего», — цитирует Скалони Ole.

На Кубке Америки-2021 34-летний нападающий провел 7 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Он разделил звание лучшего бомбардира турнира с полузащитником команды Колумбии Луисом Диасом.

Для Месси это первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008.