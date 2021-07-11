Линекер поздравил Месси: «Золотой мяч» у него в кармане"
Экс-игрок сборной Англии и телевизионный эксперт Гари Линекер прокомментировал победу сборной Аргентины в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0).
В частности, он отмечает успех капитана Лионеля Месси, для которого это первый титут в составе национальной команды своей страны (за исключением олимпийского золота Пекина-2008).
«Поздравляю сборную Аргентины. Главный успех Для Месси после стольких лет неудач и ожидания. Он был очень хорош на этом турнире. «Золотой мяч» у него в кармане. Это бесспорно мировой футбол», — написал Линекер в Twitter.
Напомним, Месси был признан лучшим игроком турнира, в семи матчах забив четыре гола и сделав пять результативных передач.
Congratulations to @Argentina on winning Copa America. A major tournament success for Messi after so many near misses and such a long wait. He's been preposterously good in this tournament and another Bal? n d'Or is a given. The undisputed? world football.— Gary Lineker? (@GaryLineker) July 11, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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