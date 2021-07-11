Линекер поздравил Месси: «Золотой мяч» у него в кармане"

Экс-игрок сборной Англии и телевизионный эксперт Гари Линекер прокомментировал победу сборной Аргентины в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0).

В частности, он отмечает успех капитана Лионеля Месси, для которого это первый титут в составе национальной команды своей страны (за исключением олимпийского золота Пекина-2008).

«Поздравляю сборную Аргентины. Главный успех Для Месси после стольких лет неудач и ожидания. Он был очень хорош на этом турнире. «Золотой мяч» у него в кармане. Это бесспорно мировой футбол», — написал Линекер в Twitter.

Напомним, Месси был признан лучшим игроком турнира, в семи матчах забив четыре гола и сделав пять результативных передач.