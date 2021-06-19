Аргентина обыграла Уругвай

Сборная Аргентины выиграла у Уругвая в матче Кубка Америки (1:0). Единственный гол забил Гвидо Родригес с передачи Лионеля Месси.

Аргентинцы одержали первую победу и с 4 очками лидируют в группе. Уругвайцы с двумя поражениями занимают четвертое место.

Кубок Америки

Группа А

Аргентина — Уругвай — 1:0 (1:0)

Гол: Г.Родригес, 13.

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина, де Пауль (Пеццела, 90+3), Ло Сельсо (Паласиос, 52), Г.Родригес, Месси, Л.Х.Мартинес (Корреа, 52), Н.Гонсалес (Ди Мария, 70).

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Д.Гонсалес (Торрес, 70), Винья, Торрейра (Весино, 64), Де ла Крус (Окампо, 65), Вальверде (Горриаран, 84), Бентанкур (Нандес, 46), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Ло Сельсо, 48. Торрейра, 62. Э.Мартинес, 75. Окампо, 90. Корреа, 90+1.

Судья: Сампайю (Бразилия).

19 июня. Бразилиа. Стадион Национальный.