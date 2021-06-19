Чили переиграла Боливию
02:09
Сборная Чили переиграла Боливию в матче группового турнира Кубка Америки (1:0). Единственный мяч забил нападающий Бен Бреретон.
Чилийцы с 4-мя очками лидирут в группе A, а боливийцы идут последними, проиграв обе встречи.
Кубок Америки
Группа А
Чили — Боливия — 1:0 (1:0)
Гол: Бреретон, 10.
Чили: Браво, Исла, Медель, Мена, Марипан, Видаль (Аларкон, 69), Ч.Арангис, Пульгар, Варгас, Бреретон (П.Арангис, 82), Менесес (Пинарес, 64).
Боливия: Лампе, Хусино, Фернандес, Кинтерос, Арсе, Сааведра (Х.Э.Флорес, 78), Хустиниано (Д.Бехарано, 90), Вака (М.Вильярроэль, 90), Дан.Бехарано, Альварес, Чура (Р.Рамальо, 64).
Предупреждения: Вака, 53. Марипан, 81. Д.Бехарано, 87.
Судья: Хиль Мансано.
18 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал».
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