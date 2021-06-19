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Ди Мария прокомментировал победу сборной Аргентины над Уругваем

06:41
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Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария подвел итоги матча Кубка Америки против Уругвая (1:0).

«Важно было одержать победу над соперником, который всегда борется за титул. Мы должны попытаться продолжить наш путь на турнире», — приводит слова Ди Марии официальный сайт сборной Аргентины.

Аргентина после двух матчей занимает первое место в группе A, Уругвай без очков — на четвертой строчке.

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