Ди Мария прокомментировал победу сборной Аргентины над Уругваем

Форвард сборной Аргентины Анхель Ди Мария подвел итоги матча Кубка Америки против Уругвая (1:0).

«Важно было одержать победу над соперником, который всегда борется за титул. Мы должны попытаться продолжить наш путь на турнире», — приводит слова Ди Марии официальный сайт сборной Аргентины.

Аргентина после двух матчей занимает первое место в группе A, Уругвай без очков — на четвертой строчке.