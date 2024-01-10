В команде Слуцкого оригинально поздравили с днем рождения одного из футболистов

В одной китайской соцсети в аккаунте «Шанхай Шэньхуа» опубликовали видео с оригинальным поздравлением с днем рождения нападающего команды Сефаса Малеле. Футболисту 8 января исполнилось 30 лет.

На видеоролике запечатлен момент, как игроки «Шанхай Шэньхуа» подкрались к имениннику с яйцами в руках, после чего разбили их у Малеле на голове и обсыпали его мукой. На запись этого эпизода в команде наложили песню группы Dschinghis Khan «Moskau» (Москва).

С 1 января 2024 года «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. В сезоне-2023 «синие дьяволы» заняли 5-е место в чемпионате Китая, набрав 52 очка.