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Китай

Сегодня, 10:35

Стал известен первый потенциальный новичок «Шанхай Шэньхуа» при Слуцком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Морейренсе» Андре Луиш может продолжить карьеру в «Шанхай Шэньхуа», сообщает Record.

29-летний нападающий выступает за «Морейренсе» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

С 1 января 2024 года «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. В сезоне-2023 «синие дьяволы» заняли 5-е место в чемпионате Китая, набрав 52 очка.

Футбол
Леонид Слуцкий
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