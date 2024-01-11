Стал известен первый потенциальный новичок «Шанхай Шэньхуа» при Слуцком

Нападающий «Морейренсе» Андре Луиш может продолжить карьеру в «Шанхай Шэньхуа», сообщает Record.

29-летний нападающий выступает за «Морейренсе» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

С 1 января 2024 года «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. В сезоне-2023 «синие дьяволы» заняли 5-е место в чемпионате Китая, набрав 52 очка.