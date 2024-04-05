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«Шанхай Шэньхуа» одержал пятую победу под руководством Слуцкого

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«Шанхай Шэньхуа» переиграл «Чанчунь Ятай» в матче 4-го тура чемпионата Китая — 2:1.

Победный мяч на 90+9-й минуте забил полузащитник шанхайцев Жоау Тейшейра.

«Шанхай Шэньхуа» одержал пятую победу под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого, который стал главным тренером «синих дьяволов» в конце декабря 2023 года.

Команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая с 12 очками. «Чанчунь Ятай» идет на 11-й строчке, набрав 3 очка.

Китай. Суперлига. 4-й тур
05 апр, 10:30. Nanling Stadium (Чанчунь)
Чанчунь
1:2
Шанхай Шэньхуа

Футбол
ФК Чанчунь Ятай
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
1
1
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