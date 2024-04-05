«Шанхай Шэньхуа» одержал пятую победу под руководством Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» переиграл «Чанчунь Ятай» в матче 4-го тура чемпионата Китая — 2:1.

Победный мяч на 90+9-й минуте забил полузащитник шанхайцев Жоау Тейшейра.

«Шанхай Шэньхуа» одержал пятую победу под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого, который стал главным тренером «синих дьяволов» в конце декабря 2023 года.

Команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая с 12 очками. «Чанчунь Ятай» идет на 11-й строчке, набрав 3 очка.