Комментатор Геннадий Орлов — о матче «Зенит» — «Ювентус» (0:1).

— Что поделать... В концовке немного не хватило концентрации, пропустили. Сказалась разница в индивидуальном мастерстве.

Считаю, надо было больше контратаковать. Что-то получалось, но все-таки для гола этого оказалось недостаточно. Дзюба уже явно не тот футболист, который был у нас в 2018 году.

По большому счету, мне трудно кого-либо упрекнуть. Все старались. Ничейная игра. Но футбол состоит из нюансов. Жаль, что потеряли Кулушевски. Все почему-то в этот момент занимались своими делами...

Ловрен сегодня сыграл лучше, чем против Тулы. Строже. Но ему все равно не достает инициативы. Мало берет на себя. Вот Ракицкий в этом плане отличается от него в лучшую сторону.

Барриос игрок высочайшего уровня. Здесь даже двух мнений быть не может. Как он здорово вел единоборства против итальянцев... Молодец! И это против «Ювентуса», где Рэмси и Куардадо выходят только на замену. А Кьеза ничего не показал. Так что в этом плане зенитовцы заслуживают добрых слов.

Но я опять возвращаюсь к вопросу о спортивной наглости, смелости, инициативе. Вот Круговой не стушевался, полез вперед, заработал штрафной. Так и надо! Говорят, что молодому нужно время, мол, не спешите от них сразу чего-то ждать. Это еще почему?! Раз ему дают 10 минут, он должен что-то за них показать. Вспоминаю, как в киевском «Динамо» при Маслове конкурировали молодые Бышовец и Мунтян. Выходили на замену и забивали. Дерзкими были! Выходишь — рискуй, а не просто так, как бы кашу не испортить.

Клаудиньо самый техничный в команде. Малком ему уступает. Понравился Вендел, который держал темп все 90 минут. Но не хватает завершения в атаке. Тут надо что-то придумать...

Дзюба был самым полезным при угловых у своих ворот. Уже хорошо. А впереди... Зацепиться за мяч, как прежде, он уже не может, обвести — тоже. Мы сегодня увидели: Дзюба нынче не игрок европейского уровня. Ну что поделать... Посмотрим, как он проявит себя в матче со «Спартаком».

Азмун еще не сыгрался с бразильцами. Тоже пока проблема. Хотя один раз здорово ускорился, его никто не смог догнать.

На ничью команда Семака, конечно, наиграла. В принципе, сколько голевых моментов создал «Ювентус»? Раз-два и обчелся. 0:1 от «Челси» и туринцев — не стыдно, не позорно. Достойно!

Можно ли сравнить этот результат с поражением «Спартака» от «Лестера»? Ну нет... Красно-белые авантюрно играют сзади. Ну что сделал Рассказов? Идет передача, а он не держит соперника перед собой. И так несколько раз! Просто поразительно... Почему Витория не выпустил Кутепова? Значит, до конца не разобрался в возможностях своих футболистов. Кутепов опытнее, а этот парень (Рассказов) просто азов не знает. Жиго и Джикия слишком смело выбрасываются. Авантюрно. Ребята, это еврокубки. Их и в РПЛ за такое порой наказывают, а здесь «Лестер».

Англичане имели более ощутимое преимущество над «Спартаком», чем итальянцы над «Зенитом». Туринцы просто упирались в стену. У Семака все было довольно грамотно выстроено.

В любом случае, «Зенит» прибавил. В прошлом году питерцы были в Лиге чемпионов мальчиками для битья. Сейчас я так сказать не могу. Достойно сопротивлялись и «Челси», и «Ювентусу»!