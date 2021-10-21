Главный тренер туринцев считает, что его команда играла плохо.

Вчера «Зенит» в равной борьбе уступил на своем поле «Ювентусу». Питерцы были вправе рассчитывать как минимум на ничью, но пропустили в самой концовке. Теперь о выходе в плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» можно забыть — слишком уж сильны «Юве» и «Челси».

Перед матчем итальянская пресса отмечала в составе «Зенита» трех бразильцев: Малкома, Вендела и Клаудиньо. Особого внимания также удостоился Артем Дзюба. «Гигант ростом 197 см, который активно использует свои физические данные», — так характеризовал Дзюбу обозреватель La Gazzetta dello Sport Джованни Альбанезе.

«Зенит» действительно поначалу смотрелся неплохо: итальянцы насчитали четыре опасных момента у ворот «Юве». При этом сами туринцы до перерыва практически ничего не создали. По мнению La Gazzetta dello Sport, атака «Ювентуса» в первом тайме была «стерильной».

Туринское издание La Stampa признает: победа их команды получилась сложной. Один из пользователей сайта остался недоволен тем, как действовали футболисты «Юве». «Очень плохая и скучная игра. Но даже из этого матча можно вынести какие-то уроки», — написал он в комментариях.

То, что туринцы играли не лучшим образом, признал даже Массимилиано Аллегри. «Отличный результат, но я жду улучшений. Сегодня мы медленно двигали мяч, допустили много ошибок. Мы сыграли плохо, но выиграли. Нужно продолжать работать», — сказал после матча главный тренер «Юве».

La Stampa, раздавая оценки участникам матча, отметила в составе «Зенита» троих игроков: Станислава Крицюка, Вильмара Барриоса и Клаудиньо. Все они получили рейтинг 6,5. Такая же оценка у Войцеха Щенсны, Маттейса де Лигта, Артура и Федерико Кьезы. Больше (7,0) получили только двое — автор победного мяча Деян Кулушевски и ассистировавший ему Маттиа Де Шильо.

Внимание итальянских любителей футбола приковал к себе Дзюба. Один из пользователей Twitter сравнил его со шкафом: «На фото очень быстрый и мобильный нападающий «Зенита».

«Я должен увидеть забег Дзюбы и Жиру», — написал в Twitter пользователь под ником Napoleonismo.

Need to see a Dzyuba vs Giroud sprint — Mart?n V (@Napoleonismo) October 20, 2021

«Какой же Дзюба тяжелый. Жаль, что сегодня не играл Кьеллини. Было бы интересно посмотреть на их дуэль», — отметил Futbolmetrix1.

Ma quanto e` grosso Dzyuba? Peccato non c'e` Chiello, sarebbe stato un bel duello...#jvtblive — Futbolmetrix (@Futbolmetrix1) October 20, 2021

Несмотря на неубедительную игру, нашлись и те, кто похвалил «Ювентус». «Туринцы после неудачного старта сезона возвращаются на победный путь», — заявил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. «Команда прибавляет с каждым матчем, — написал пользователь Twitter andrealoca77. — Радует, что приходят в себя Де Шильо и Бернардески. «Зенит» — достойный соперник».