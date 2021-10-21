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«Дзюба быстрый и мобильный. Как шкаф». Что думают в Италии о матче «Зенит» — «Ювентус»

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
21 октября, 12:30
20 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ювентус» — 0:1. Артем Дзюба. Фото Global Look Press
20 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ювентус» — 0:1. Артем Дзюба. Фото Global Look Press
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Главный тренер туринцев считает, что его команда играла плохо.
20&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Главный тренер питерцев Сергей Семак (слева) и&nbsp;полузащитник Алексей Сутормин. «Зенит» не дотерпел с «Ювентусом» пять минут. Теперь можно говорить только о весне в Лиге Европы

Вчера «Зенит» в равной борьбе уступил на своем поле «Ювентусу». Питерцы были вправе рассчитывать как минимум на ничью, но пропустили в самой концовке. Теперь о выходе в плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» можно забыть — слишком уж сильны «Юве» и «Челси».

Перед матчем итальянская пресса отмечала в составе «Зенита» трех бразильцев: Малкома, Вендела и Клаудиньо. Особого внимания также удостоился Артем Дзюба. «Гигант ростом 197 см, который активно использует свои физические данные», — так характеризовал Дзюбу обозреватель La Gazzetta dello Sport Джованни Альбанезе.

«Зенит» действительно поначалу смотрелся неплохо: итальянцы насчитали четыре опасных момента у ворот «Юве». При этом сами туринцы до перерыва практически ничего не создали. По мнению La Gazzetta dello Sport, атака «Ювентуса» в первом тайме была «стерильной».

20&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. 86-я минута. Деян Кулушевски забивает победный гол. «Зениту» — браво за игру с «Ювентусом». Но он еще не готов побеждать грандов

Туринское издание La Stampa признает: победа их команды получилась сложной. Один из пользователей сайта остался недоволен тем, как действовали футболисты «Юве». «Очень плохая и скучная игра. Но даже из этого матча можно вынести какие-то уроки», — написал он в комментариях.

То, что туринцы играли не лучшим образом, признал даже Массимилиано Аллегри. «Отличный результат, но я жду улучшений. Сегодня мы медленно двигали мяч, допустили много ошибок. Мы сыграли плохо, но выиграли. Нужно продолжать работать», — сказал после матча главный тренер «Юве».

La Stampa, раздавая оценки участникам матча, отметила в составе «Зенита» троих игроков: Станислава Крицюка, Вильмара Барриоса и Клаудиньо. Все они получили рейтинг 6,5. Такая же оценка у Войцеха Щенсны, Маттейса де Лигта, Артура и Федерико Кьезы. Больше (7,0) получили только двое — автор победного мяча Деян Кулушевски и ассистировавший ему Маттиа Де Шильо.

Внимание итальянских любителей футбола приковал к себе Дзюба. Один из пользователей Twitter сравнил его со шкафом: «На фото очень быстрый и мобильный нападающий «Зенита».

«Я должен увидеть забег Дзюбы и Жиру», — написал в Twitter пользователь под ником Napoleonismo.

«Какой же Дзюба тяжелый. Жаль, что сегодня не играл Кьеллини. Было бы интересно посмотреть на их дуэль», — отметил Futbolmetrix1.

Несмотря на неубедительную игру, нашлись и те, кто похвалил «Ювентус». «Туринцы после неудачного старта сезона возвращаются на победный путь», — заявил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. «Команда прибавляет с каждым матчем, — написал пользователь Twitter andrealoca77. — Радует, что приходят в себя Де Шильо и Бернардески. «Зенит» — достойный соперник».

Зенит — Ювентус

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Николай Егорычев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры