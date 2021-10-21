«Зенит» не дотерпел с «Ювентусом» пять минут. Теперь можно говорить только о весне в Лиге Европы

Питерцы проиграли дома туринцам — 0:1.

«Зенит» бодро начал эту Лигу чемпионов. Покусал «Челси», дав англичанам минимум возможностей, из которых они выжали максимум. Затем легко щелкнул «Мальме». И стало ясно — все в группе для питерцев решится в двух матчах с «Ювентусом».

Здесь было два варианта. Первый — попереть с открытым забралом в борьбе за вторую строчку. Пан или пропал. С большим риском, ведь «Старая синьора» хороша как раз в контратаках. Очень качественно обороняется (ноль пропущенных в предыдущих трех матчах) и грозно убегает в отрывы.

Второй вариант — сыграть аккуратно, вынудить итальянцев вести позиционные атаки, в которых им труднее проявить себя. Получится подловить соперника на какой-то ошибке — хорошо. Нет — ничего страшного. «Юве» — фаворит, ничья с ним может стать невероятно важной на финише группы.

«Зенит» в последних двух розыгрышах ЛЧ финишировал в группе четвертым, так что третья строчка с выходом в весеннюю Лигу Европы — шаг вперед, особенно учитывая силу соперников.

Похоже, так же рассуждал и Сергей Семак, выбравший второй осторожный вариант. Или это «Ювентус» оказался настолько мощным, что хозяева сосредоточились на обороне. Факт в том, что итальянцы давили, а наши — терпели.

Другое дело, что, как и в Лондоне, это не выглядело убого и безнадежно. Нет, «Зенит» защищался весьма спокойно, компактно, без паники и выпученных глаз. Скажем, гости в первом тайме ни разу не пробили в створ ворот, а хозяева — дважды, причем в одном случае это получилось крайне опасно.

И после перерыва на пару моментов Маккенни Клаудиньо ответил своими двумя. В первом случае бразилец совсем немного не попал в дальний угол, во втором удар заблокировали после углового.

Однако «Зенит» не дотерпел. Не хватило концентрации на концовку, когда матч уже катился к нулевой ничьей. Потеряли в штрафной при навесе Кулушевски — получили обиднейшее поражение, в котором мирный исход выглядел бы справедливым.

Теперь уже шансы на весеннюю Лигу чемпионов прилично упали. Зато в борьбе с «Мальме» за третью строчку и Лигу Европы «Зенит» выглядит непререкаемым фаворитом.

«Зениту» нужно три победы, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Других раскладов практически нет