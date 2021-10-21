Петербуржцы уступили итальянцам в Лиге чемпионов, пропустив в концовке встречи.

Лига чемпионов. 3-й тур. Группа H

«Зенит» (Россия) — «Ювентус» (Италия) — 0:1 (0:0)

Гол: Кулушевски, 86.

«Зенит»: Крицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Чистяков (Круговой, 88), Ракицкий, Барриос, Дуглас Сантос, Вендел, Малком (Кузяев, 69), Дзюба (Азмун, 61), Клаудиньо (Ерохин, 88).

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандру (Куадрадо, 58), Бентанкур (Рэмси, 84), Маккенни, Локателли (Артур, 58), Кьеза, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулушевски, 58).

Предупреждения: Барриос, 31. Караваев, 46. Артур, 60. Рэмси, 90+4.

Судьи: Шерер. Де Алмейда, Зогай (все — Швейцария).

ВАР: Данкерт (Германия). Сан (Швейцария).

20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Наконец-то топ-клуб

«К нам приехал гранд!» — восторженно объявил диктор «Газпром Арены» перед стартовым свистком. Звучало это и торжественно, и необычно, ведь Санкт-Петербург соскучился по топ-клубам. В Лиге чемпионов «Зениту» очень давно не попадались по-настоящему именитые команды. Все-таки «Боруссия», «Бенфика» и «Атлетико», с которыми сине-бело-голубые встречались в последние годы, не так звучны, как «Ювентус». А туринцы известны даже тем, кто далек от футбола. Пожалуй, в последний раз полноценный гранд приезжал на Неву в 2013 году — «Ливерпуль» тогда оказался в Лиге Европы и уступил «Зениту» в 1/16 финала.

Тем круче, что сейчас в группе оказались сразу два суперколлектива. С одним из них — «Челси» — чемпионы России прилично сыграли в Лондоне, доказав самим себе, что могут на равных сражаться с сильнейшими. А после разгромной победы над «Мальме» у «Зенита» еще сильнее выросла самооценка. Так что во встрече с «Юве» болельщики вправе были рассчитывать на положительный исход. И три очка действительно находились недалеко.

Солидный первый тайм

Правда, туринцы прилетели в Россию с багажом из пяти побед подряд, в том числе над «Челси» в предыдущем туре ЛЧ. Но «Зенит» явно настраивался на итальянского соперника особо. Тренерский штаб Сергея Семака понимал, что нынешний «Юве» опасен именно контратаками, а первым номером он действует хуже. В первые полчаса гости вообще нанесли только один удар, да и тот заблокировали.

А вот «Зенит» смотрелся чуть бодрее. Конечно, в РПЛ команда Семака не привыкла играть от соперника, но контратаковать она тоже умеет. Первый опасный момент создали именно хозяева — и именно после контрвыпада. Щенсны с трудом отразил удар Клаудиньо.

«Ювентус» же до перерыва создавал опасность лишь после стандартных положений — после угловых и штрафных у гостей возникали полумоменты, но позиционная атака не клеилась.

Инертный Дзюба

Стоит отметить, что Семак оставил в основе капитана Ловрена, посадил на скамейку Кузяева и выпустил Дзюбу с Караваевым. Все решения не казались очевидными. Далер давал объем в последних встречах, а в матче со «Спартаком» он не выйдет из-за дисквалификации, так что жалеть его надобности нет. Ловрен, напротив, провалил матч с «Арсеналом». Караваев едва вернулся после травмы и заменил в стартовом составе набравшего форму Сутормина. А Дзюба пусть и регулярно забивает в последнее время, но в этой игре потенциально представлялся бесполезным — на контратаках эффективнее Азмун.

Первый тайм показал, что Дзюбу в основе выпустили зря. Форварда отрезали от остальной команды: Артем отдал всего четыре передачи за 45 минут, причем три из них — неточные. Бонуччи и выздоровевший Де Лигт легко его съели, и на 60-й минуте нападающего логично заменили вместе с Караваевым.

Свежий Азмун

На предматчевой пресс-конференции Массимилиано Аллегри отметил, что его команде нужно прибавлять в финальной трети поля. И этот матч проиллюстрировал слова главного тренера «Ювентуса» — в целом туринцы смотрелись хорошо, но впереди хладнокровия им часто не хватало. Плюс очень сильно мешал Барриос, который накануне продлил контракт с «Зенитом» до 2026 года. В очередной раз хочется подчеркнуть, как повезло клубу с колумбийцем.

С выходом Азмуна питерцы заиграли впереди гораздо активнее. Иранец сразу же начал искать свободные зоны, а заодно утаскивать на себя защитников, освобождая пространство для одноклубников. Вновь появились моменты у ворот Щенсны, только забить «Зенит» никак не мог.

Показательно, что в конце встречи Аллегри на бровке постоянно выбегал из технической зоны и прыгал чуть ли не до крыши «Газпром Арены» — настолько ему не нравилось, как выглядит «Старая синьора». А Семак, кажется, был доволен действиями «Зенита».

Без Малкома и Клаудиньо на «Спартак»?

На протяжении всего матча было сложно отделаться от флэшбеков двухлетней давности, когда «Локомотива» дома с «Ювентусом» тоже играл прекрасно и был близок к победе, но в добавленное время зевнул атаку и потерпел поражение. Сейчас произошло то же самое: российская команда могла вырвать три очка, но вместо этого пропустила простейший гол. Сутормин позволил навесить Де Шильо, а Кулушевски без помех переправил мяч головой в ворота Крицюка.

На финише встречи «Зенит» устроил навал, который ни к чему не привел. А еще хуже, что перед матчем со «Спартаком» чемпионы России, скорее всего, потеряли Малкома и Клаудиньо — оба получили повреждения в концовке, после чего бразильцев заменили.

«Зенит» уступил в третьем матче подряд. Но борьба за плей-офф еще не завершена.