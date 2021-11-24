«Зенит» + судья из Латвии = «мафия»?! Как обиделись шведы

Колонка Дмитрия Егорова.

«УЕФА — мафия»! — кричат тысячи шведов после финального свистка. Игроки «Мальме» в это же время окружают судью Андреса Трейманиса из Латвии и мельтешат перед ним до тех пор, пока рядом не появляется тренер Йон Даль Томассон, который жмет руку арбитрам, нарочито внимательно глядя им в глаза. И этот взор точно выразительнее всех выкриков — в нем вся боль, злость и обида маленькой команды из трехсоттысячного городка, которой помешали выиграть судьи, «Зенит», «Газпром», Россия и УЕФА.

Формула протеста фанатов из Швеции расшифровывается просто. «Зенит» два раза бьет пенальти и сравнивает счет с точки на 92-й минуте. Спонсор «Зенита» — «Газпром». Спонсор Лиги чемпионов УЕФА — «Газпром». Получается, и спонсор судей УЕФА — тоже в какой-то мере «Газпром». Так и складываются пазлы. Но справедливы ли подозрения шведов?

Для ответа на вопрос необходимо рассмотреть ключевые моменты и решения Андреса Трейманиса. Начнем отсчет с пенальти, который не реализовал Артем Дзюба.

1. 50-я минута. Вендел выходит один на один с вратарем, обыгрывает его и получает по ногам так, что у него лопается кожа на голени. Лишение явной возможности забить мяч и грубость, которая повлекла за собой травму соперника, — судья считает, что для красной карточки этого недостаточно.

2. Нельзя упускать из виду и пенальти в исполнении Дзюбы. Да, Артем пробил очень плохо, но игроки «Мальме» до удара вбежали в штрафную, что запрещено правилами. И если в ворота «Зенита» в матче с «Ювентусом» такой пенальти перебивали, то шведы и тут избежали наказания.

3. Еще через 10 минут Дзюба забивает мяч после прострела, но судья из Латвии отменяет мяч из-за минимального офсайда. Здесь все хоть и тонко, но верно.

4. Тогда же, на 62-й минуте, за мелкий фол получает предупреждение Чистяков, а на 86-й судья из Латвии показывает ему вторую желтую и удаляет с поля. Жестко, но вновь последовательно.

5. Ларссон в своей штрафной выставляет локоть и попадает в ухо Дзюбе. Трейманис смотрит повтор и назначает еще один пенальти, с которого «Зенит» сравнивает счет.

Так помогал ли латвийский судья «Зениту»? Выбрал ли он Россию? Очевидно, что нет. Напротив, Трейманис хоть и не избежал ошибок, но сделал свое дело точно лучше, чем футболисты обеих команд, сыгравшие откровенно плохо, — и если шведов из маленького городка тут еще можно понять, то качество игры «Зенита» из Санкт-Петербурга объяснить невозможно.