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«Зенит» + судья из Латвии = «мафия»?! Как обиделись шведы

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 08:30
Судья Андрис Трейманис из Латвии. Фото Global Look Press/Keystone Press Agency
Судья Андрис Трейманис из Латвии. Фото Global Look Press/Keystone Press Agency
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Колонка Дмитрия Егорова.
 
23&nbsp;ноября. Мальме. &laquo;Мальме&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 90+2-я минута. Ярослав Ракицкий забивает пенальти. Ракицкий обеспечил «Зениту» Лигу Европы. Но играли питерцы плохо

«УЕФА — мафия»! — кричат тысячи шведов после финального свистка. Игроки «Мальме» в это же время окружают судью Андреса Трейманиса из Латвии и мельтешат перед ним до тех пор, пока рядом не появляется тренер Йон Даль Томассон, который жмет руку арбитрам, нарочито внимательно глядя им в глаза. И этот взор точно выразительнее всех выкриков — в нем вся боль, злость и обида маленькой команды из трехсоттысячного городка, которой помешали выиграть судьи, «Зенит», «Газпром», Россия и УЕФА.

Формула протеста фанатов из Швеции расшифровывается просто. «Зенит» два раза бьет пенальти и сравнивает счет с точки на 92-й минуте. Спонсор «Зенита» — «Газпром». Спонсор Лиги чемпионов УЕФА — «Газпром». Получается, и спонсор судей УЕФА — тоже в какой-то мере «Газпром». Так и складываются пазлы. Но справедливы ли подозрения шведов?

Для ответа на вопрос необходимо рассмотреть ключевые моменты и решения Андреса Трейманиса. Начнем отсчет с пенальти, который не реализовал Артем Дзюба.

1. 50-я минута. Вендел выходит один на один с вратарем, обыгрывает его и получает по ногам так, что у него лопается кожа на голени. Лишение явной возможности забить мяч и грубость, которая повлекла за собой травму соперника, — судья считает, что для красной карточки этого недостаточно.

2. Нельзя упускать из виду и пенальти в исполнении Дзюбы. Да, Артем пробил очень плохо, но игроки «Мальме» до удара вбежали в штрафную, что запрещено правилами. И если в ворота «Зенита» в матче с «Ювентусом» такой пенальти перебивали, то шведы и тут избежали наказания.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90, Ларссон 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

3. Еще через 10 минут Дзюба забивает мяч после прострела, но судья из Латвии отменяет мяч из-за минимального офсайда. Здесь все хоть и тонко, но верно.

4. Тогда же, на 62-й минуте, за мелкий фол получает предупреждение Чистяков, а на 86-й судья из Латвии показывает ему вторую желтую и удаляет с поля. Жестко, но вновь последовательно.

5. Ларссон в своей штрафной выставляет локоть и попадает в ухо Дзюбе. Трейманис смотрит повтор и назначает еще один пенальти, с которого «Зенит» сравнивает счет.

Так помогал ли латвийский судья «Зениту»? Выбрал ли он Россию? Очевидно, что нет. Напротив, Трейманис хоть и не избежал ошибок, но сделал свое дело точно лучше, чем футболисты обеих команд, сыгравшие откровенно плохо, — и если шведов из маленького городка тут еще можно понять, то качество игры «Зенита» из Санкт-Петербурга объяснить невозможно.

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Дмитрий Егоров все материалы автора

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