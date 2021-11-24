Ракицкий обеспечил «Зениту» Лигу Европы. Но играли питерцы плохо

В нервном матче сине-бело-голубые вырвали ничью у «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов.

Прервать серию

Страшно сказать, но в последний раз «Зенит» побеждал в гостях в еврокубках еще в 2017 году. Кажется, это было в прошлой жизни: сине-бело-голубых тренировал Роберто Манчини, в основе вышли Кокорин, Полоз и Нобоа, а петербургская команда обыграла «Реал Сосьедад» в группе Лиги Европы.

Прошло четыре года. Три с половиной из них «Зенит» возглавляет Сергей Семак, но при нем клуб в гостевых еврокубковых матчах пока не побеждал. К игре с «Мальме» накопилось 15 встреч, в которых набралось всего три ничьих при 12 поражениях. Понятно, что в Лиге чемпионов уровень высок, но питерцы и у равных по классу на выезде три очка не брали.

«Мальме» выглядел идеально для того, чтобы прервать черную серию: в Санкт-Петербурге шведы получили 0:4, да и в других матчах группы и не забивали, и не набирали очки.

Несложная задача

Формально от «Зенита» требовалось решить простейшую задачу — не уступить в пять мячей. Крупная победа в России обеспечила команде Семака преимущество в очных встречах над шведами, а при равенстве очков это первый критерий определения итогового места в группе. Впрочем, поражение все равно было нежелательно — впереди еще один тур, и «Мальме» теоретически способен отобрать очки у немотивированного «Ювентуса» в гостях. А вот ничья обеспечивала «Зениту» прямой пропуск в еврокубковую весну.

Для «Мальме» вторничный матч вообще — игра жизни. Терять скандинавам нечего, поэтому главный тренер Йон Даль Томассон решил действовать максимально активно. Схема в три центральных защитника не должна вводить в заблуждение: хозяева все равно нацеливались на победу, и до перерыва почти не давали «Зениту» развернуться на чужой половине. А, может быть, это гости выглядели не очень хорошо.

Кошмарный первый тайм

Семак не удивил составом: схема 3-4-2-1 с предсказуемой основой. Азмун из-за мышечной травмы не прилетел в Швецию, так что альтернативы Дзюбе в нападении не имелось. Да и при здоровом иранце в стартовом составе наверняка оказался бы Артем, оформивший хет-трик в пятницу в ворота «Нижнего Новгорода» в РПЛ.

Но играли гости гораздо хуже, чем в Лондоне и даже в Турине. Мяч не держался совсем, его доставка до чужой штрафной не работала, а индивидуально в первом тайме из игроков обороны не ошибался только Дуглас Сантос. Барриос вообще провел едва ли не худшие 45 минут в своей российской карьере. Гол отлично иллюстрирует манеру гостей в стартовой половине встречи: три центральных защитника и чистый опорник позволили забить от середины линии штрафной.

Проваливался и Клаудиньо — когда бразильцу не дают пространство и жестко встречают, он начинает психовать. На 36-й минуте легионер получил желтую карточку и его справедливо заменили.

Пенальти Дзюбы

В перерыве Семак сделал две логичные перестановки: Клаудиньо поменял Мостовой, а вместо Ловрена вышел Ерохин. Капитанская повязка от хорвата перешла Кержакову, а «Зенит» перестроился на классические 4-4-2 с Ерохиным в оттяжке. Игра в забросы напрашивалась: защитники «Мальме» оставляли достаточно пространства за спинами, только гости этим не пользовались.

Второй тайм «Зенит» начал смелее. Мяч хотя бы стал лучше держаться, возникали голевые моменты. Первый же мог завершиться взятием ворот — Вендел заработал пенальти после стыка с вратарем Далином. Только Дзюба пробил отвратительно: по центру и на удобной для голкипера высоте. Даже повалившись в сторону, швед отразил мяч.

Спасение Ракицкого

Дзюба вскоре мог исправиться — забил, но залез в офсайд на пару сантиметров, как посчитали арбитры. Обидно, но на тот момент шла середина второго тайма, так что времени на гол хватало. А нужен был именно один — в параллельной встрече «Челси» громил «Ювентус» и лишал «Зенит» даже теоретических шансов на 1/8 финала Лиги чемпионов. Но для досрочного выхода в плей-офф Лиги Европы гостям требовалась ничья.

Второй тайм в целом вышел нервным, в чем вина и латвийского арбитра: он явно упустил нити игры. Желтыми карточками размахивал активно и в итоге удалил Чистякова к радости болельщиков «Мальме».

Но затем стадион стал кричать «УЕФА — мафия», потому что судья назначил еще один пенальти в ворота Далина. Дзюба получил локтем по горлу, и во время просмотра арбитром повтора стоял на бровке. Форвард не рвался исполнять новый 11-метровый, а кричал Семаку и Тимощуку, чтобы бил Малком. Однако к мячу внезапно подошел Ракицкий — и не промазал.

1:1. «Зенит» гарантировал себе место в еврокубках весной, но играл более чем средне.