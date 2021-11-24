Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Мальме» — «Зенит» (1:1) в Лиге чемпионов.

— Прежде всего, у меня возникает вопрос к тренерскому штабу. Если вы хотите играть первым номером, прессинговать «Мальме», зачем тогда выпускаете пять защитников? У вас же одного человека не хватит впереди, при созидании. И первый тайм это прекрасно показал. В центре поля возникли проблемы.

Бразильцы оказались просто не готовы к стыкам, жесткой борьбе со стороны хозяев! Южноамериканцы почувствовали, как их больно бьют и уступили... Так что этот матч высветил и такую проблему. Готовы ли они к силовому футболу? Клаудиньо не попал в игру. Да, можно сослаться в какой-то степени на его недавнюю травму, однако факт остается фактом: у него не получилось.

В перерыве Семак заменил не только его, но и Ловрена. Хорват — капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату. Ну вспомните хотя бы пропущенный гол. Соперник с мячом идет на него, а он просто выставляет ногу как-то безразлично. Не дай ему пробить! Что ты делаешь? Понимаете, от Ловрена не исходит этого импульса борьбы, не чувствуется азарта, лидерства. Он не капитанит.

А Малком? Вы видели его во втором тайме? Вот и я не особо... Он просто погас, спрятался, пропал. Вендел дрался, боролся, но он все делает на грани фола. Его же могли и удалить. Чистяков вообще сыграл на авось. Подумал: была-не была, может быть, не заметят очередного фола? Ну что это такое? Мальчишество какое-то!

И все-таки я не пойму тактики Семака. Может быть, он рассчитывал, что крайние защитники преуспеют впереди? Но слева Дуглас Сантос вообще мало нагнетал... Повторю свою мысль. Если вы хотите давить, прессинговать, играйте по схеме 4-3-3. У тебя тогда впереди будет шесть подвижных футболистов. А так — одного человека не хватало... Это тактический просчет. Тренеры скорее думали о том, чтобы не пропустить? Почему? У шведов же нет таких грозных форвардов. Чего бояться, чего опасаться?

Ну и, конечно, в Лиге чемпионов нельзя играть на таких скоростях! «Зенит» зачем-то подстроился под темп «Мальме». Но дома-то бежали в два раза быстрее! Потому и победили крупно. И в той встрече в старте не было Дзюбы.

Игра Артема? Ну забивать же надо пенальти! Зачем со всей силы лупить по центру? Он не был готов психологически. Хорошо еще, что Ракицкий исполнил четко в концовке.

Конечно, Азмуна не хватило. С ним была бы впереди другая скорость. Бразильцы действовали бы иначе. Ну что теперь поделать... С другой стороны, нельзя зависеть в атаке от одного человека. Азмун же рано или поздно уйдет — зимой или летом. А где система игры? Вот вышел Дзюба и все замедлилось... Напоминаю, что в домашнем матче питерцы бегали в два раза больше и быстрее. Это уже надо Семаку крепко задуматься и во всем разобраться.

Нужно признать, что нынешний «Зенит» — это команда не для Лиги чемпионов, а для Лиги Европы. Что ж, посмотрим, как питерцы покажут себя весной. В принципе, в такой группе было очень сложно занять одно из двух первых мест.