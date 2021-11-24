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«Вопрос Семаку: зачем против «Мальме» выходить в пять защитников? Боялись пропустить?!» Орлов — об игре «Зенита»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 07:00
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. Сергей Семак. Фото Reuters
23 ноября. Мальме. «Мальме» — «Зенит» — 1:1. Сергей Семак. Фото Reuters
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Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче «Мальме» — «Зенит» (1:1) в Лиге чемпионов.
23&nbsp;ноября. Мальме. &laquo;Мальме&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 90+2-я минута. Ярослав Ракицкий забивает пенальти. Ракицкий обеспечил «Зениту» Лигу Европы. Но играли питерцы плохо

— Прежде всего, у меня возникает вопрос к тренерскому штабу. Если вы хотите играть первым номером, прессинговать «Мальме», зачем тогда выпускаете пять защитников? У вас же одного человека не хватит впереди, при созидании. И первый тайм это прекрасно показал. В центре поля возникли проблемы.

Бразильцы оказались просто не готовы к стыкам, жесткой борьбе со стороны хозяев! Южноамериканцы почувствовали, как их больно бьют и уступили... Так что этот матч высветил и такую проблему. Готовы ли они к силовому футболу? Клаудиньо не попал в игру. Да, можно сослаться в какой-то степени на его недавнюю травму, однако факт остается фактом: у него не получилось.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90, Ларссон 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

В перерыве Семак заменил не только его, но и Ловрена. Хорват — капитан команды, но он настолько бесстрастно выступает! Это как раз легионер, который просто играет за зарплату. Ну вспомните хотя бы пропущенный гол. Соперник с мячом идет на него, а он просто выставляет ногу как-то безразлично. Не дай ему пробить! Что ты делаешь? Понимаете, от Ловрена не исходит этого импульса борьбы, не чувствуется азарта, лидерства. Он не капитанит.

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А Малком? Вы видели его во втором тайме? Вот и я не особо... Он просто погас, спрятался, пропал. Вендел дрался, боролся, но он все делает на грани фола. Его же могли и удалить. Чистяков вообще сыграл на авось. Подумал: была-не была, может быть, не заметят очередного фола? Ну что это такое? Мальчишество какое-то!

И все-таки я не пойму тактики Семака. Может быть, он рассчитывал, что крайние защитники преуспеют впереди? Но слева Дуглас Сантос вообще мало нагнетал... Повторю свою мысль. Если вы хотите давить, прессинговать, играйте по схеме 4-3-3. У тебя тогда впереди будет шесть подвижных футболистов. А так — одного человека не хватало... Это тактический просчет. Тренеры скорее думали о том, чтобы не пропустить? Почему? У шведов же нет таких грозных форвардов. Чего бояться, чего опасаться?

Ну и, конечно, в Лиге чемпионов нельзя играть на таких скоростях! «Зенит» зачем-то подстроился под темп «Мальме». Но дома-то бежали в два раза быстрее! Потому и победили крупно. И в той встрече в старте не было Дзюбы.

Артем Дзюба не&nbsp;забил пенальти, но&nbsp;заработал другой, который реализовал Ярослав Ракицкий.

Игра Артема? Ну забивать же надо пенальти! Зачем со всей силы лупить по центру? Он не был готов психологически. Хорошо еще, что Ракицкий исполнил четко в концовке.

Конечно, Азмуна не хватило. С ним была бы впереди другая скорость. Бразильцы действовали бы иначе. Ну что теперь поделать... С другой стороны, нельзя зависеть в атаке от одного человека. Азмун же рано или поздно уйдет — зимой или летом. А где система игры? Вот вышел Дзюба и все замедлилось... Напоминаю, что в домашнем матче питерцы бегали в два раза больше и быстрее. Это уже надо Семаку крепко задуматься и во всем разобраться.

Нужно признать, что нынешний «Зенит» — это команда не для Лиги чемпионов, а для Лиги Европы. Что ж, посмотрим, как питерцы покажут себя весной. В принципе, в такой группе было очень сложно занять одно из двух первых мест.

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры