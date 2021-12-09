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«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 00:25
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото ФК «Зенит»
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Константин Алексеев — об итогах группового этапа для питерцев.
Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти
8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»

Сколько «Зенит» заслуживает за выступление в группе Лиги чемпионов? «Три с плюсом», как сказал Андрей Мостовой? «Четыре с минусом»? Дело вкуса, но очевидны две вещи.

1) Даже нашему флагману, самому богатому и укомплектованному клубу, давно заявившему о высоких амбициях не на внутренней, а на международной арене, до плей-офф Лиги чемпионов, как до Луны. Восемь очков отрыва от второго места — пропасть. Даже будь в каждом матче удача на стороне сине-бело-голубых, обойти «Ювентус» или «Челси» было нереально. Поцарапаться и покусаться, зацепить домашнюю ничью, что удалось с англичанами и почти вышло с итальянцами, — это, пожалуй, нынешний максимум «Зенита». Что грустно. Но есть и хорошая новость.

2) Столь же понятно, что команда Сергея Семака сделала в этом сезоне шаг вперед. И речь не только о результате — после двух четвертых мест в предыдущих розыгрышах сине-бело-голубые наконец-то вышли в евровесну, пусть и перешли в турнир рангом ниже — Лигу Европы. И отрыв тоже вполне внушительный — от «Мальме» отделили четыре очка.

8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. Магомед Оздоев (слева) празднует забитый мяч. Супергол Оздоева «Челси». Вышел на замену и забил первый раз за год

Важно, что и качество футбола при этом заметно выросло. Если год назад после практически каждого матча хотелось сгореть от стыда за тот трусливый футбол, который показывал лидер РПЛ, то теперь разве что в Италии пришлось туго. Да встреча в Швеции получилась неказистой, что дало повод Володьке Быстрову зажигать эфир претензиями главному тренеру, а Семаку отправлять бывшего партнера за красивым футболом в Англию и Испанию.

Но в остальном не было безнадежно. А где-то даже ярко и задорно, как дома с «Мальме» или «Челси».

«Зенит» пополнился летом Клаудиньо, что позволило команде стать заметно сильнее. Она теперь далеко не мальчик для битья, хотя, конечно, и не на том уровне, чтобы опережать «Ювентус» и «Челси». Для плей-офф Лиги чемпионов нужен какой-то более благосклонный жребий. И еще пара футболистов уровня Барриоса или Клаудиньо. Для чего весьма на руку пришлось бы смягчение лимита до «10+15» — о такой возможности говорил президент РФС Александр Дюков.

8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. Сергей Семак. «Челси» играл открыто. Поэтому и матч получился таким". Семак — о яркой ничьей с победителем Лиги чемпионов

Хотя на повестке дня руководства сине-бело-голубых и другая задача — продление контрактов нынешних футболистов. Сразу у восьмерых игроков соглашения заканчиваются через полгода — Крицюка, Кержакова, Ракицкого, Сутормина, Оздоева, Ерохина, Азмуна и Дзюбы. Команда может серьезно измениться.

И особенно болезненной, конечно, стала бы потеря иранца. Найти нового нападающего такого класса «Зениту» будет непросто, особенно без спортивного директора. Но жизненно необходимо. Иначе о плей-офф Лиги чемпионов можно будет даже не мечтать.

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Константин Алексеев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры