«Зенит» больше не позорится в Европе. Но для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно усиливаться

Константин Алексеев — об итогах группового этапа для питерцев.

Сколько «Зенит» заслуживает за выступление в группе Лиги чемпионов? «Три с плюсом», как сказал Андрей Мостовой? «Четыре с минусом»? Дело вкуса, но очевидны две вещи.

1) Даже нашему флагману, самому богатому и укомплектованному клубу, давно заявившему о высоких амбициях не на внутренней, а на международной арене, до плей-офф Лиги чемпионов, как до Луны. Восемь очков отрыва от второго места — пропасть. Даже будь в каждом матче удача на стороне сине-бело-голубых, обойти «Ювентус» или «Челси» было нереально. Поцарапаться и покусаться, зацепить домашнюю ничью, что удалось с англичанами и почти вышло с итальянцами, — это, пожалуй, нынешний максимум «Зенита». Что грустно. Но есть и хорошая новость.

2) Столь же понятно, что команда Сергея Семака сделала в этом сезоне шаг вперед. И речь не только о результате — после двух четвертых мест в предыдущих розыгрышах сине-бело-голубые наконец-то вышли в евровесну, пусть и перешли в турнир рангом ниже — Лигу Европы. И отрыв тоже вполне внушительный — от «Мальме» отделили четыре очка.

Важно, что и качество футбола при этом заметно выросло. Если год назад после практически каждого матча хотелось сгореть от стыда за тот трусливый футбол, который показывал лидер РПЛ, то теперь разве что в Италии пришлось туго. Да встреча в Швеции получилась неказистой, что дало повод Володьке Быстрову зажигать эфир претензиями главному тренеру, а Семаку отправлять бывшего партнера за красивым футболом в Англию и Испанию.

Но в остальном не было безнадежно. А где-то даже ярко и задорно, как дома с «Мальме» или «Челси».

«Зенит» пополнился летом Клаудиньо, что позволило команде стать заметно сильнее. Она теперь далеко не мальчик для битья, хотя, конечно, и не на том уровне, чтобы опережать «Ювентус» и «Челси». Для плей-офф Лиги чемпионов нужен какой-то более благосклонный жребий. И еще пара футболистов уровня Барриоса или Клаудиньо. Для чего весьма на руку пришлось бы смягчение лимита до «10+15» — о такой возможности говорил президент РФС Александр Дюков.

Хотя на повестке дня руководства сине-бело-голубых и другая задача — продление контрактов нынешних футболистов. Сразу у восьмерых игроков соглашения заканчиваются через полгода — Крицюка, Кержакова, Ракицкого, Сутормина, Оздоева, Ерохина, Азмуна и Дзюбы. Команда может серьезно измениться.

И особенно болезненной, конечно, стала бы потеря иранца. Найти нового нападающего такого класса «Зениту» будет непросто, особенно без спортивного директора. Но жизненно необходимо. Иначе о плей-офф Лиги чемпионов можно будет даже не мечтать.