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«Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
8 декабря, 23:15
Санкт-Петербург
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото Reuters
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Фото Reuters
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Сине-бело-голубые прекрасно сыграли с действующим победителем Лиги чемпионов и добыли заслуженную ничью.
Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти
8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. Магомед Оздоев (слева) празднует забитый мяч. Супергол Оздоева «Челси». Вышел на замену и забил первый раз за год

Очень жаль, что матч с «Челси» ничего не решал для «Зенита». Сине-бело-голубые не сдвинулись бы с третьего места в группе ни при каком раскладе, а значит, мотивация на игру оказалась ниже обычной. Понятно, что в соперниках — гранд, действующий победитель Лиги чемпионов и сборная звезд. Но хотелось, чтобы Санкт-Петербург увидел полноценную, а не полутоварищескую встречу с фаворитом.

Напротив, у «Челси» минимальный стимул имелся — синим требовалось три очка, чтобы занять первое место в группе и получить соперников попроще при жеребьевке 1/8 финала. Однако в планы лондонцов вмешались травмы и ковид. Из-за различных проблем со здоровьем из состава выбыли сразу три основных полузащитника: Канте, Жоржиньо и Ковачич. Все трое входят в число лучших центральных хавбеков мира, поэтому их потери неизбежно должны были сказаться.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Главный тренер «Челси» Томас Тухель, кажется, вообще не думал о матче в Санкт-Петербурге. На пресс-конференции немец ни разу не упомянул «Зенит», зато несколько раз повторил, как важно пережить разницу во времени и подготовиться к субботней встрече чемпионата Англии с «Лидсом». Напротив, Сергей Семак произнес избитую фразу о том, что самая важная игра — следующая. И даже не лукавил.

В итоге хозяева выставили полноценный основной состав — отсутствовал только дисквалифицированный Чистяков. Это, впрочем, не удивило — никто бы не понял, если бы на «Челси» бросили резервистов. А удивило другое — схема. С аналогичным набором исполнителей «Зенит» легко мог бы выйти в блоке 3-4-2-1 с Барриосом в центре обороны (где колумбиец оказался в сентябре в Лондоне). Однако Семак обратился к расстановке 4-3-3, да еще и с высокими ролями Кузяева и Вендела. В апреле в интервью «СЭ» главный тренер питерцев назвал именно эту тактику своей любимой, так что было особенно любопытно взглянуть на команду.

Тухель ударился в эксперименты, хотя не все они стали вынужденными. Лукаку помогали Маунт и Вернер, в обороне вышел Сарр (Рюдигеру и Тиагу Силва дали отдохнуть), а средняя линия вообще выглядела крайне необычно: Сауль и Хадсон-Одои — по флангам, а в середине — номинальный крайний защитник Джеймс и номинальный атакующий хавбек Баркли. Опорников не было вообще.

Начал «Челси» идеально — уже на 2-й минуте Вернер замкнул подачу углового. Но глобально никакой трагедии не произошло, ведь именно синие в нынешнем чемпионате Англии забили больше всех со стандартов.
Важно было не расклеиться, и «Зениту» это удалось. Хотя приходила в себя команда долго — за это время могла пропустить и второй, но Кержаков отразил удар Маунта в упор.

В обороне же «Челси» творился непривычный хаос. Команда, пропустившая в АПЛ всего девять мячей, регулярно давала соперникам создавать моменты. Тухель решил повторить грубейшие ошибки «Спартака» — у синих оказалась невероятно высокая линия обороны, причем защитники постоянно упускали форвардов «Зенита» за спину.

Правда, распоряжались пространством хозяева нерационально. Особенно Малком — упустил два супермомента, причем после второго стадион чуть не проклял бразильца. Он зачем-то подработал мяч под неудобную правую, да еще и не отдал пас Азмуну на верный гол.

Куда лучше выглядел друг Малкома. Клаудиньо вообще очень активно перемещался по всему фронту атаки, и одно из его нестандартных решений привело к голу — олимпийский чемпион Токио головой сравнял счет, замкнув передачу Дугласа Сантоса.

Удивительно, но Тухель никак не реагировал на регулярные зевки защитников за спину — и это привело к логичному второму голу. Азмун, в отличие от Малкома, не промазал, выйдя один на один. Кстати, после паса того самого Малкома.

Сразу после перерыва травму получил Вендел, и, возможно, это стало ключевым событием. «Челси» в середине поля позволял хозяевам многое, но бразилец отлично продвигал мяч. Его замена на Мостового лишила «Зенит» стратегического преимущества в середине.

Помимо этого форварды «Челси» включили высокий прессинг, который в первом тайме был вялым. И вскоре изменения привели к голу — Вернер с Лукаку соорудили второй мяч.

Линия обороны у гостей тоже стала играть ниже, хотя проблемы с опекой у защитников по-прежнему сохранялись. Но это тоже объяснимо: на отдельном отрезке на поле одновременно находились Мостовой, Клаудиньо, Малком и Азмун, которые запутывали оборону. Моменты «Зенита» создавал. Самый жирный — для Азмуна, Кепа вытащил мяч из угла после удара иранца головой.

Артем Дзюба в&nbsp;окружении игроков &laquo;Челси&raquo;. «Зенит» хочет стать топ-клубом? Тогда надо побеждать топ-клубы. Начать можно с «Челси»

Сине-бело-голубым — респект за то, что до конца пытались играть в атаку. Пожалуй, при иной мотивации «Зенит» стремился бы сохранить счет 2:2, но тут надеялся на победу. Из-за этого сзади появлялись дыры, которые привели к голу Вернера.

Однако на этом игра не завершилась. И «Зенит» не смирился с результатом. Напротив, в добавленное время хозяева с утроенной энергией пошли вперед и были вознаграждены за это фантастическим голом Оздоева ударом с лета с линии штрафной.

3:3. Спасибо «Зениту» за это зрелище. Вот так бы теперь и в Лиге Европы!

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Гоша Чернов все материалы автора

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