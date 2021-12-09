Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

— Была открытая обоюдоострая игра, — начал Семак. — Мы плохо вошли в нее, пропустили быстрый гол — он повлиял на нас. Была неуверенность, много брака, присутствовала закрепощенность. А потом заиграли активнее, создали много хороших моментов, пропустили тоже много. Хорошо, что отыгрались в конце, но могли и победить, и проиграть, результат — какой есть.

— Сегодня мы увидели открытый футбол в исполнении «Зенита». Что мешало команде в других матчах Лиги чемпионов играть так же? Ответственность за результат?

— «Челси» играл открыто. Посмотрите — он пропустил до этого лишь один мяч, а сегодня сразу три. Соперник сыграл не на максимуме с точки зрения настроя. Все хотят быть на первом месте в группе, но многим основным футболистам тренер дал отдохнуть. Игра получилась открытая — по такой бывает много голов и много моментов. Все другие матчи были достаточно закрытыми. За исключением гостевого матча с «Ювентусом», где мы плохо сыграли, все было нормально, мы выступили в свою силу. А какой матч, такой и результат.

— Ожидали, что «Челси» будет позволять создавать много моментов с флангов и полуфлангов?

— Неожиданностью это не стало. «Челси» играет активно, высоко. Да, зон достаточно, но их еще надо уметь использовать. Сегодня игроки «Челси» позволяли нам давать передачи в эти зоны, компактности было не так много. Отсюда и изобилие моментов. Просто сегодня такой день. Отчасти и состояние «Челси» сейчас чуть хуже, чем в предыдущих матчах.

— Почему мало времени получает Алексей Сутормин?

— Это связано с тем, что Леше удобнее играть при тройке центральных защитников. Он — футболист более атакующего плана. Это более привычная позиция для Караваева. На сегодня он выглядит лучше, чем Сутормин.

— Позиция Вильмара Барриоса — показатель того, что «Зенит» хотел играть смело?

— Конечно, играли более смело, потому что результат не давил. Естественно, игра в обороне — не самое сильное наше качество. Мы мало играем на ноль, много пропускаем. Матч показателен тем, что при четверке защитников нам действовать сложно. Мы же все анализируем и видим, что при тройке наши результаты даже лучше.

— Что с Венделом и Сердаром Азмуном? Какова вероятность, что они сыграют с «Динамо»? И чем вызвана замена Ярослава Ракицкого?

— Ракицкого заменили по состоянию здоровья. Хотели сделать это в перерыве, но он сказал: «Я начну, а там посмотрим». По Сердару — посмотрим, насколько все серьезно. Вендел — тот же вопрос. У него проблемы с мышцами. Неясно, есть ли повреждение и сколько времени займет его восстановление.

— «Зенит» впервые при вас вышел из группы Лиги чемпионов в евровесну. Вы больше рады тому, что впервые за три года заняли не четвертое место, или больше расстроены, что не вышли в плей-офф Лиги чемпионов?

— Во второй раз при мне выходим в евровесну: один раз из Лиги Европы, один раз — из Лиги чемпионов. Еще один раз мы набрали семь очков в группе — с таким результатом иногда выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а мы даже в Лигу Европы тогда не пробились. Прошлый сезон провалили, но для нас он был критичным в плане ковида и травм. Заменить игроков элементарно было некем. Можно связывать это с изменением формата лимита... Совокупность факторов повлияла на неудачный предыдущий сезон. Остальные были на более или менее одинаковом уровне.

— В чем эволюционирует «Зенит»?