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Аллегри применил прием Романцева. И с «Зенитом» он сработал!

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 10:10
Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
Массимилиано Аллегри. Фото Reuters
Теги:
Обозреватель «СЭ» — о матче «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
Ювентус — Зенит
&laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Кому там не нравились достойные поражения? «Ювентус» показал «Зениту», где пока его место в Европе

Не надо кликушествовать насчет судьи

...А сажать в наказание за раздолбайство на неделю на базе — это в последний раз перед Массимилиано Аллегри практиковал, если не ошибаюсь, Олег Романцев. Все новое — это хорошо забытое старое.

Видели, как горела земля под ногами у игроков «Ювентуса»? Хотя, казалось бы, три победы в трех матчах Лиги чемпионов, да и сам типаж «Старой синьоры» как клуба, старающегося выигрывать в экономрежиме (это вам, допустим, не «Ливерпуль»), такого огня на «Ювентус Стэдиум» не подразумевал. А оно, причем с первых минут, вот как получилось. Через пару часов после матча общались с Юрием Семиным, присутствовавшим на игре, и не сговариваясь в один голос сказали об этом в какой-то мере даже «советском» решении Аллегри. Юрий Палыч убежден, что оно по-хорошему разозлило игроков и повлияло на результат.

Так это или нет, но в очередной раз наш футбол окунули туда, где он сегодня объективно и заслуживает находиться. И я против того, чтобы в очередной раз сравнивать класс отдельных игроков и складывать их трансферную стоимость, говоря о невозможности победы нашего чемпиона. Что?! А как же тогда «Шериф» обыгрывает «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»? «Реал», который стоит дороже всей Приднестровской республики? Да и миллион других примеров можно привести. Футбол — не примитивная арифметика. Иначе «Ювентус» не проигрывал бы, причем дважды подряд (хотя, казалось бы, предупрежден — значит, вооружен), «Сассуоло» и «Вероне». Бюджет которых... ну, вы сами понимаете.

Вот чего не понимаю, так это отмазок капитана Ловрена насчет хорошей игры в обороне и собственных моментов в первом тайме. Вы шутите, Деян? До первого гола после ошибки Ракицкого Бернардески должен был забивать (там спас Крицюк), в потом Дибала попал в штангу. После гола тот же Дибала выкатил под удар Морате на убойную позицию. Тот, правда, промахнулся. Но этим жестом было показано, что коллектив тут — есть.

Вчера «Ювентус» создал с десяток моментов, Дибала и Кьеза играли фантастически, их футболом невозможно было не наслаждаться. А что сотворил «Зенит»? Гол-фарт с сильнейшего рикошета от Бонуччи и мяч при 4:1. Ни одного реально голевого момента не было — только дальние удары, которые вратарь сильной команды обязан спокойно брать.

Только давайте не будем кликушествовать насчет испанского судьи и перебивания пенальти (хорошо хоть Сергей Семак на это не пожаловался). По факту Барриос, и не только он, вбежал в штрафную до удара? Вбежал, и явно. Правило, что нужно перебивать, если это никак не мешало бьющему и ни на что не повлияло, — согласен, дурацкое, и его надо менять. Но оно есть. Точка.

После этого игра была, по сути, кончена.

&laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Ювентус» — «Зенит»: Семак и Ко не пробили потолок

Кьеза раскачал Ловрена, как Макаров

И за Крицюка всю игру было едва ли не страшно. Да, на линии ворот он работал неплохо, пару раз спас. Но его выходы — это был какой-то перманентный ад, который, ко всему прочему, заставлял партнеров вратаря отвлекаться и чувствовать себя неуютно.

11:2 «Зенита» со «Спартаком» и «Динамо», проигрыши «Ювентуса» середнякам «Сассуоло» и «Вероне», его текущее десятое место в серии А — все это оказалось другой реальностью, не имеющей к нашей никакого отношения.

Честно говоря, ожидал от «Зенита» гораздо большего — в первую очередь от Клаудиньо и Вендела. А уж как по-детски Кьеза раскачал Ловрена перед третьим голом — даже говорить стыдно, особенно учитывая, откуда хорват в «Зенит» пришёл. Хотя ведь и Макаров на казанском болоте экс-ливерпульца результативно раскачивал — чему удивляться?

А Дибала так же обыграл два года назад «Локомотив» — правда, тогда выйдя на замену и забив два красавца при 0:1. Сейчас, оправившись недавно от травмы, вышел сразу и рвал «Зенит» всю игру. И стало понятно, откуда взялась иллюзия равенства в первом матче — новый капитан «Юве» там не выходил, а командная игра у «Старой синьоры» пока не отстроена. Чего, правда, по этому матчу не скажешь.

Отстроена ли она у «Сассуоло» и «Вероны», обыгравших «Ювентус» в двух последних турах серии А, — не знаю. Все-таки отношение к рядовым матчам чемпионата Италии и к играм ЛЧ у команды, пресытившейся внутренними трофеями и давно не бравшей международные, разное.

Сергей Семак. «Мешает не уровень сопротивления, а комплектация». Семак — после поражения от «Ювентуса»

«Зенитом» закусили

Трибуны в Турине были полны только за воротами, по центру было не то чтобы малолюдно, но разреженно. И тихо. А гнали «Юве» вперед ультрас из-за ворот. При произнесении каких-либо слов по стадиону на русском — отчаянно свистели.

Свиста — в первую очередь за второй тайм — заслуживал «Зенит». Если бы не было уже довольно формального гола Азмуна после скидки Дзюбы, это был бы в точности матч «Зенит» — «Динамо» наоборот. И вроде вариантов для освежения на этот раз хватало — Малком, Дзюба, Ерохин, Круговой. Но куда там.

Только не надо теперь обманываться внешне красивым, чуть-чуть романтичным счётом — 2:4. «Зенитом» аппетитно закусили.

И весь наш футбол — это закуска для европейского и есть.

Легкая. Даже особо напрягаться, чтобы съесть, не надо.

На самом деле, если опуститься с небес на землю, надо радоваться, что «Мальме» не зацепил ничью с «Челси». А то и третье место в группе оказалось бы под угрозой. Теперь же можно жить относительно спокойно и строить планы на евровесну — пусть и на уровне Лиги Европы. Какой-никакой, а все равно прогресс.

Леонардо Бонуччи и&nbsp;автор дубля Пауло Дибала (справа).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Игорь Рабинер все материалы автора

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