«Челси» изобрел новый футбольный закон. А на бестолковый «Реал» было жалко смотреть

Рабинер — о Лиге чемпионов.

Казалось, что «Челси», упуская во втором тайме момент за моментом, играет с огнем. А он просто играл в футбол. Только он — «Реал» забыл, как это делать. Не забили сейчас — не беда, забьем в следующий раз. И ведь так и произошло. В полном соответствии с тем, что мы видели на «Стэмфорд Бридж».

Новый футбольный закон от «Челси»: «Не забил ты — забьешь опять ты». Если играешь лучше.

«Реал» играл в какой-то дедовский футбол, и быстрые, но на этот раз бестолковые ноги Винисиуса его не омолаживали и не оживляли. Мадрид был медленным, тягучим, предсказуемым. А, может, таким его делал стремительный и в то же время очень дисциплинированный «Челси». Выбраться из-под лондонского прессинга у сливочных не получалось весь матч.

Один Канте, кажется, пробежал больше, чем весь «Реал». И сделал этой своей талантливой работой оба гола. А если бы Куртуа не стоял на голове, «Королевский клуб» был просто уничтожен. Он еще легко отделался, без позора.

Томас Тухель сработал просто роскошно. Его команда с первой до последней секунды выглядела абсолютно управляемой. О Зинедине Зидане и «Реале» такого сказать нельзя. Какие-то жалкие выносы наобум, даже не нацеленные — а вдруг Бензема зацепится.

Сейчас это команда, в которой что-то по-настоящему большое стабильно может делать только француз. Но тут от Бензема в первом тайме два раза круто потащил Менди — и все. Во втором тайме Мадрид, которому надо было забивать, и к штрафной-то ни разу не подошел. Против пяти чистых голевых моментов у синих.

Вот так две английские команды с большим перевесом вышли в финал Лиги чемпионов. Мне хотелось разнонационального финала, но ни «Реал», ни тем более «ПСЖ» о нем даже заикаться не могли. Если накануне Париж взбесил, то сегодня Мадрид — просто разочаровал. Все-таки не бывает магов, которые берут ВСЕ решающие матчи. При всем уважении к Зизу.

Одна английская команда в Стамбуле 16 лет назад уже выигрывала этот турнир, причем при интересных обстоятельствах. Теперь точно будет еще одна. Только из другого города. А против сюжета, как в матче «Ливерпуль» — «Милан», совсем не возражаю.

И я, с одной стороны, за Пепа Гвардьолу и его преданность своему футболу, — но, с другой, как не восхищаться тем, что Тухель мигом сделал из «Челси»?

Это история про то, что крутой тренер может изменить команду уже по ходу сезона — даже если мы привыкли считать, что такое происходит только на сборах. И в Лондоне немец творит еще смелее и ярче, чем в Париже.

А может, просто заметнее, поскольку Англию смотрят и обсуждают в сто раз больше, чем Францию, где к тому же «ПСЖ» — абсолютный монополист. Даже если раз в 6-7 лет дает сбои.

Опять финал Лиги чемпионов не обошелся без немецкого тренера. Хоть на скамейках будет международное противостояние. И там встретятся два реально лучших тренера этого турнира. Это будет в первую очередь схватка их блестящих умов, и только во вторую — больших мастеров на поле.