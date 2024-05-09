Де Лигт: «Очень обидно — и против «Реала» это бывает часто — отдавать игру»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, мы увидели это [насколько футбол жесток] сегодня. Считаю, что на протяжении 90 минут мы показывали отличную игру — очень зрелую, очень компактную — и действительно успешно защищались. У нас тоже были очень хорошие шансы что-то организовать, и, быть может, это единственное, чего недоставало. Хорошо, когда так долго удается вести игру против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», но очень обидно — и против «Реала» это бывает часто — отдавать игру», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».