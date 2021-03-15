«Аталанта» Миранчука готова выбить «Реал» из Лиги чемпионов

У команды Зидана неожиданно обнаружилась новая слабость.

Завтра 16 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут ответные матчи в парах «Реал» — «Аталанта» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Обе встречи начнутся в 23.00 по московскому времени. Ниже разберем расклады и шансы соперников, а пока приятный бонус — делайте ставки на ЛЧ с фрибетом до 10 000 рублей для новых игроков.

В феврале в семи из восьми пар верх взяли гости.Казалось, что интрига умерла и фавориты спокойно доведут дело до конца. Но Лига чемпионов в очередной раз показала, почему именно она — самый крутой клубный футбольный турнир на планете.

Вот результаты игр прошлой недели:

«Боруссия» Д (Германия) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (первый матч — 3:2)

«Ювентус» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 3:2 д.в. (первый матч — 1:2)

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (первый матч — 4:1)

«Ливерпуль» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 2:0 (первый матч — 2:0)

Мы увидели невероятную по драматизму встречу в Турине, где казавшийся всем заведомым андердогом «Порту» выбил из борьбы «Ювентус» с Криштиану Роналду.

«Барселона» достойно сражалась в Париже и, забей Лео Месси пенальти в самом конце первого тайма, неизвестно, как бы все повернулось. «Севилья», уступив «Боруссии» дома 2:3 и проигрывая 0:2 в Дортмунде, сравняла счет и была близка к тому, чтобы перевести матч в дополнительное время. А какое ВАР-шоу устроил турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Есть ощущение, что и эта неделя получится такой же огненной.

Формат плей-офф

Команды проводят по два матча друг с другом — на своем поле и на чужом. В следующий раунд проходит тот, кто по сумме двух встреч забьет больше мячей.

Если у команд по итогам двух матчей одинаковое число голов, то дальше идет та, которая забила больше мячей в гостях. Если и в этом случае счет равный, то по истечении 90 минут ответного матча назначается дополнительное время — два тайма по 15 минут. Если голов за это время не будет, то победителя выявит серия пенальти.

Где смотреть матчи Лиги чемпионов

Правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет субхолдинг «Матч». В плей-офф Лиги чемпионов один матч игрового дня транслируется на общедоступном канале «Матч ТВ», другой — на платном канале «Футбол 1».

16 марта в эфире «Матч ТВ» будет показан матч «Реал» — «Аталанта», на канале «Футбол 1» — игра «Манчестер Сити» и «Боруссии М».

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Футболисты «Реала» и «Аталанты». Фото AFP

«Реал» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч 16 марта

Матч в Бергамо три недели назад получился весьма неоднозначным: многое решило раннее удаление полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера. Хозяева почти 70 минут играли в меньшинстве и пропустили в самой концовке. Главный тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини негодовал, но теперь у его команды есть шанс перевернуть все с ног на голову.

После поражения от «Реала» на внутренней арене «Аталанта» смотрелась убедительно — победы над «Сампдорией» (2:0), «Кротоне» (5:1) и «Специей» (3:1). Да, была неудача с «Интером» (0:1), но в той игре Миранчук и компания изрядно погоняли лидера серии А.

«Реал» снова впал в спячку — в самой концовке спасся с «Сосьедадом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а победа над «Эльче» (2:1) в минувшую субботу была добыта уже в добавленное арбитром время. Снова в роли палочки-выручалочки выступил Бензема. Возвращение француза — едва ли не единственная позитивная новость для мадридцев.

С другой стороны, в Лиге чемпионов «Реал» должен включиться на полную — раздражитель тут куда сильнее, чем «Эльче». Да и еврокубкового опыта у мадридцев больше. БЕТСИТИ считает фаворитом команду Зинедина Зидана — коэффициент на ее победу равен 2.10, тогда как на успех «Аталанты» — 3.40. Ничья оценивается в 3.80.

Бергамаскам нужно просто победить. Счет 0:1 переведет матч в дополнительное время, где может быть всякое. Любой другой выигрыш итальянцев выведет их в четвертьфинал напрямую. Не нужно думать ни о какой разнице голов, задача проста и понятна.

Хотя, конечно, шансы «Реала» на проход в следующий раунд все равно намного выше. БЕТСИТИ оценивает их коэффициентом 1.29, тогда как «Аталанты» — 3.80.

От игры в Бергамо ждали красивого спектакля, но быстрое удаление Фройлера все испортило. Но есть шанс, что в Мадриде все будет иначе, тем более что «Аталанте» нужно забивать и побеждать. Более того, вполне вероятно, что именно гости забьют первыми, закрутив интригу до предела.

В семи из девяти последних матчей во всех турнирах бергамаски открывали счет — не получилось это сделать только с «Реалом» и «Интером». То есть, если в последнее время «Аталанта» забивает, то обязательно делает это первой.

В то время как мадридцы, напротив, в трех последних встречах пропускают первыми — даже в игре с аутсайдером «Эльче». А тут соперник будет куда серьезнее с куда более грозной атакой.

Прогноз «СЭ»: «Аталанта» откроет счет, коэффициент БЕТСИТИ на это — 2.32.

Габриэль Жезус. Фото Reuters

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: прогноз и ставка на матч 16 марта

Удивительное дело: стоило главному тренеру «Боруссии» Марко Розе объявить, что после сезона он уедет в Дортмунд, как его нынешняя команда посыпалась. С этого момента «жеребята» не одержали ни одной победы во всех турнирах.

Более того, даже ничьих нет — зато есть ужасающая серия из шести поражений подряд. «Боруссия» вылетела из Кубка Германии и практически лишилась шансов на попадание в топ-4 в Бундеслиге. Вряд ли это можно считать совпадением.

Тогда как «Манчестер Сити» в полном порядке. Поражение в дерби от «МЮ» и окончание впечатляющей победной серии нисколько не смутили команду Пепа Гвардиолы. Она тут же начала новую, обыграв «Саутгемптон» (5:2) и «Фулхэм» (3:0). Причем в последнем матче не играли Де Брейне, Стерлинг, Гюндоган, Махрез, получившие передышку.

«Сити» не должен смутить тот факт, что ответный матч с «Боруссией», как и первый, пройдет в Будапеште по причине ковидных ограничений и сложностей с въездом в Великобританию.

«МС» — безоговорочный фаворит. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.26 на его победу, тогда как на успех «Боруссии» — невероятные 12.5. Ничья оценивается в 6.20. Про проход в следующий раунд и говорить нечего. На то, что немцы сотворят чудо и выбьют «Сити» из турнира, можно поставить за 30.0.

А когда многое уже решено, можно просто расслабиться и поиграть в футбол, без особого давления постаравшись проявить свои лучшие качества. А в таких случаях стоит ждать голов, причем с обеих сторон. Про «Сити» и говорить не стоит — «горожане» не смогли забить лишь раз за последние 25 матчей во всех турнирах.

Что касается «Боруссии», то немцы забивали в двух из трех гостевых игр в этой Лиге чемпионов, и в двух последних выездных встречах бундеслиги. А если брать более долгий период, то голы в чемпионате Германии в выездных матчах у «Гладбаха» были в восьми последних случаях из девяти.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют за 2.09.

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