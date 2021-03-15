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«Аталанта» Миранчука готова выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 12:00
Йоаким Мэле и Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта», Instagram Футболисты «Реала» и «Аталанты». Фото AFP Габриэль Жезус. Фото Reuters
Йоаким Мэле и Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта», Instagram
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У команды Зидана неожиданно обнаружилась новая слабость.

Завтра 16 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут ответные матчи в парах «Реал» — «Аталанта» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Обе встречи начнутся в 23.00 по московскому времени. Ниже разберем расклады и шансы соперников, а пока приятный бонус — делайте ставки на ЛЧ с фрибетом до 10 000 рублей для новых игроков.

В феврале в семи из восьми пар верх взяли гости.Казалось, что интрига умерла и фавориты спокойно доведут дело до конца. Но Лига чемпионов в очередной раз показала, почему именно она — самый крутой клубный футбольный турнир на планете.

Вот результаты игр прошлой недели:

«Боруссия» Д (Германия) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (первый матч — 3:2)

«Ювентус» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 3:2 д.в. (первый матч — 1:2)

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 1:1 (первый матч — 4:1)

«Ливерпуль» (Англия) — «Лейпциг» (Германия) — 2:0 (первый матч — 2:0)

Мы увидели невероятную по драматизму встречу в Турине, где казавшийся всем заведомым андердогом «Порту» выбил из борьбы «Ювентус» с Криштиану Роналду.

«Барселона» достойно сражалась в Париже и, забей Лео Месси пенальти в самом конце первого тайма, неизвестно, как бы все повернулось. «Севилья», уступив «Боруссии» дома 2:3 и проигрывая 0:2 в Дортмунде, сравняла счет и была близка к тому, чтобы перевести матч в дополнительное время. А какое ВАР-шоу устроил турецкий рефери Джюнейт Чакыр. Есть ощущение, что и эта неделя получится такой же огненной.

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Формат плей-офф

Команды проводят по два матча друг с другом — на своем поле и на чужом. В следующий раунд проходит тот, кто по сумме двух встреч забьет больше мячей.

Если у команд по итогам двух матчей одинаковое число голов, то дальше идет та, которая забила больше мячей в гостях. Если и в этом случае счет равный, то по истечении 90 минут ответного матча назначается дополнительное время — два тайма по 15 минут. Если голов за это время не будет, то победителя выявит серия пенальти.

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Где смотреть матчи Лиги чемпионов

Правами на показ матчей Лиги чемпионов владеет субхолдинг «Матч». В плей-офф Лиги чемпионов один матч игрового дня транслируется на общедоступном канале «Матч ТВ», другой — на платном канале «Футбол 1».

16 марта в эфире «Матч ТВ» будет показан матч «Реал» — «Аталанта», на канале «Футбол 1» — игра «Манчестер Сити» и «Боруссии М».

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Футболисты «Реала» и «Аталанты». Фото AFP
Футболисты «Реала» и «Аталанты». Фото AFP
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«Реал» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч 16 марта

Матч в Бергамо три недели назад получился весьма неоднозначным: многое решило раннее удаление полузащитника «Аталанты» Ремо Фройлера. Хозяева почти 70 минут играли в меньшинстве и пропустили в самой концовке. Главный тренер итальянцев Джан Пьеро Гасперини негодовал, но теперь у его команды есть шанс перевернуть все с ног на голову.

После поражения от «Реала» на внутренней арене «Аталанта» смотрелась убедительно — победы над «Сампдорией» (2:0), «Кротоне» (5:1) и «Специей» (3:1). Да, была неудача с «Интером» (0:1), но в той игре Миранчук и компания изрядно погоняли лидера серии А.

«Реал» снова впал в спячку — в самой концовке спасся с «Сосьедадом» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а победа над «Эльче» (2:1) в минувшую субботу была добыта уже в добавленное арбитром время. Снова в роли палочки-выручалочки выступил Бензема. Возвращение француза — едва ли не единственная позитивная новость для мадридцев.

С другой стороны, в Лиге чемпионов «Реал» должен включиться на полную — раздражитель тут куда сильнее, чем «Эльче». Да и еврокубкового опыта у мадридцев больше. БЕТСИТИ считает фаворитом команду Зинедина Зидана — коэффициент на ее победу равен 2.10, тогда как на успех «Аталанты» — 3.40. Ничья оценивается в 3.80.

Бергамаскам нужно просто победить. Счет 0:1 переведет матч в дополнительное время, где может быть всякое. Любой другой выигрыш итальянцев выведет их в четвертьфинал напрямую. Не нужно думать ни о какой разнице голов, задача проста и понятна.

Хотя, конечно, шансы «Реала» на проход в следующий раунд все равно намного выше. БЕТСИТИ оценивает их коэффициентом 1.29, тогда как «Аталанты» — 3.80.

От игры в Бергамо ждали красивого спектакля, но быстрое удаление Фройлера все испортило. Но есть шанс, что в Мадриде все будет иначе, тем более что «Аталанте» нужно забивать и побеждать. Более того, вполне вероятно, что именно гости забьют первыми, закрутив интригу до предела.

В семи из девяти последних матчей во всех турнирах бергамаски открывали счет — не получилось это сделать только с «Реалом» и «Интером». То есть, если в последнее время «Аталанта» забивает, то обязательно делает это первой.

В то время как мадридцы, напротив, в трех последних встречах пропускают первыми — даже в игре с аутсайдером «Эльче». А тут соперник будет куда серьезнее с куда более грозной атакой.

Прогноз «СЭ»: «Аталанта» откроет счет, коэффициент БЕТСИТИ на это — 2.32.

Габриэль Жезус. Фото Reuters
Габриэль Жезус. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: прогноз и ставка на матч 16 марта

Удивительное дело: стоило главному тренеру «Боруссии» Марко Розе объявить, что после сезона он уедет в Дортмунд, как его нынешняя команда посыпалась. С этого момента «жеребята» не одержали ни одной победы во всех турнирах.

Более того, даже ничьих нет — зато есть ужасающая серия из шести поражений подряд. «Боруссия» вылетела из Кубка Германии и практически лишилась шансов на попадание в топ-4 в Бундеслиге. Вряд ли это можно считать совпадением.

Тогда как «Манчестер Сити» в полном порядке. Поражение в дерби от «МЮ» и окончание впечатляющей победной серии нисколько не смутили команду Пепа Гвардиолы. Она тут же начала новую, обыграв «Саутгемптон» (5:2) и «Фулхэм» (3:0). Причем в последнем матче не играли Де Брейне, Стерлинг, Гюндоган, Махрез, получившие передышку.

«Сити» не должен смутить тот факт, что ответный матч с «Боруссией», как и первый, пройдет в Будапеште по причине ковидных ограничений и сложностей с въездом в Великобританию.

«МС» — безоговорочный фаворит. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.26 на его победу, тогда как на успех «Боруссии» — невероятные 12.5. Ничья оценивается в 6.20. Про проход в следующий раунд и говорить нечего. На то, что немцы сотворят чудо и выбьют «Сити» из турнира, можно поставить за 30.0.

А когда многое уже решено, можно просто расслабиться и поиграть в футбол, без особого давления постаравшись проявить свои лучшие качества. А в таких случаях стоит ждать голов, причем с обеих сторон. Про «Сити» и говорить не стоит — «горожане» не смогли забить лишь раз за последние 25 матчей во всех турнирах.

Что касается «Боруссии», то немцы забивали в двух из трех гостевых игр в этой Лиге чемпионов, и в двух последних выездных встречах бундеслиги. А если брать более долгий период, то голы в чемпионате Германии в выездных матчах у «Гладбаха» были в восьми последних случаях из девяти.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют за 2.09.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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