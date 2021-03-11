Месси и Роналду нет в четвертьфинале ЛЧ впервые с 2005 года. Тогда не было соцсетей, Гарри Поттера еще не дописали, а Овечкин не уехал в НХЛ

Мир был совсем другим.

Впервые с сезона-2004/05 в четвертьфинале Лиги чемпионов не будет ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду.

В марте 2005-го 17-летний на тот момент Месси только закреплялся в основе «Барселоны», курсируя между первой командой (9 матчей, 1 гол) и дублем (17 матчей, 6 голов). Каталонцы тогда в 1/8 финала проиграли «Челси» — ответный матч в Лондоне (2:4) с чудо-голом Роналдинью стал одним из самых памятных в истории Лиги чемпионов.

А «Манчестер Юнайтед» с Криштиану, которому тогда стукнуло 20 лет, на той же стадии вылетел от «Милана».

It's the first time since 2004-05 that neither Lionel Messi nor Cristiano Ronaldo will be in the Champions League quarterfinals ? pic.twitter.com/DEZEPL3LpU — B/R Football (@brfootball) March 10, 2021

А затем 15 лет кто-то из двух великих обязательно был в восьмерке сильнейших. Чаще всего — они оба. Поодиночке — всего четыре раза. Первые два — в 2006 и 2007 годах, но тогда решали и тащили другие люди, а аргентинец и португалец только подбирались к космическому уровню. В 2006-м «МЮ» с Роналду вообще не было в плей-офф, зато «Барселона» взяла «ушастый» кубок. Правда, на следующий год сине-гранатовые вылетели в 1/8 финала от «Ливерпуля».

В 2010-м «Реал» в первый сезон Роналду в Мадриде не смог пройти в 1/8 финала «Лион». Десять лет спустя он же не пустил в четвертьфинал «Ювентус» с Криштиану — такая вот французская карма.

Но чаще всего Лео с Кришем рубились в решающих стадиях Лиги чемпионов вдвоем. Иногда — друг против друга. Правда, последний раз это было давно — десять лет назад. В полуфинале ЛЧ-2010/11 «Барса» Пепа Гвардьолы — возможно, в том сезоне это была самая совершенная команда в истории футбола — в полуфинале выбила «Реал». А до того «МЮ» с Роналду обыграл каталонцев в полуфинале-2008, а на следующий год они же сошлись уже в финале и «Барса» взяла реванш. Месси забил один из самых памятных и нетипичных для себя голов — ударом головой, зависнув в воздухе не хуже Майкла Джордана. Аргентинец взял первый из шести «Золотых мячей», а расстроенный Роналду уехал в Мадрид.

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За истекшие 15 лет это стало частью нашей жизни — весна, главные матчи Лиги чемпионов, великие готовятся творить свою магию. Теперь этого больше не будет. Возможно, навсегда. Да, есть Кильян Мбаппе и Эрлинг Холанн, но с Месси и Роналду мы сроднились, а к французу и норвежцу еще только привыкаем. Возможно, их соперничество станет еще более монументальным (если, конечно, они не окажутся в одном клубе, но это вряд ли, учитывая сколько это будет стоить), но оно — в будущем.

The torch has been passed ? pic.twitter.com/zngRLiUu1Z — B/R Football (@brfootball) March 10, 2021

Вот вы помните, где были и что делали в марте 2005-го? Черт возьми, мир был другим. Просто 16 фактов, по одному на каждый год, прошедший с того момента.

1. Из социальных сетей был только Facebook. Да и то доступен всем пользователям интернета он станет только через год — в 2006-м. Ни ВКонтакте, ни Twitter, ни Instagram, ни даже, стыдно сказать, «Одноклассников».

2. Главная площадка для общения — «Живой Журнал».

3. Самый популярный мессенджер — ICQ (вы еще помните, что это такое?)

4. До презентации первого iPhone остается еще два года — она случится только в январе 2007-го. А самый популярный телефон — неубиваемая Nokia 1100, которой пользовались и школьники, и пенсионеры.

5. Премию «Оскар» за лучший фильм дали «Малышке на миллион» Клинта Иствуда, который также получил статуэтку как лучший режиссер (вот уж кто, кажется, вместе с Китом Ричардсом переживет нас всех).

6. Триумфатором премии «Грэмми» стал... Рэй Чарльз, унесший домой приз за лучшую запись и лучший альбом. Дебютантом года стала группа Maroon5, чей фронтмен Адам Левайн, по слухам, одно время был бойфрендом Марии Шараповой.

8. В мировых хит-парадах царит Green Day с альбомом American Idiot, надоедливый Crazy Frog, 50 Cent с Candy Shop, а также Jay-Z и Linkin Park с Numb. В России население хором поет «Напитки покрепче» от группы «Звери» и «Если хочешь остаться» от «Дискотека Авария».

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7. Джоан Роулинг еще не дописала цикл романов о Гарри Поттере — в марте 2005 года свет увидели только пять частей из семи.

8. Экранизированы же были только первые три книги.

9. Marvel еще даже не начал создавать свою киновселенную, которая перевернула всю мировую поп-культуру. Первый фильм — «Железный человек» — выйдет на экраны в 2008 году. Более того, свет не увидел и «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана, давший старт культовой трилогии.

10. Александр Овечкин еще не дебютировал в НХЛ, равно как и его антагонист Сидни Кросби. Ови отправится в «Вашингтон» только осенью.

11. Если продолжать тему хоккея, то КХЛ еще не существовало — до ее запуска оставалось три года.

12. Фигуристке Евгении Медведевой — пять лет, Алине Загитовой — два с половиной года. Александре Трусовой и Анне Щербаковой нет еще и года. Главный же фигурист России на тот момент — Евгений Плющенко.

13. Марат Сафин выиграл Australian Open. В полуфинале в эпическом матче обыгран Роджер Федерер (вот уж кто, как и Клинт Иствуд, живее всех живых), а в первом круге — мало кому известный сербский паренек Новак Джокович, на тот момент 188-я ракетка мира.

14. ЦСКА еще не выиграл Кубок УЕФА. До первой европейской победы российского клуба остается несколько месяцев.

15. Главный тренер «Спартака» — Александр Старков. До бомбового интервью Дмитрия Аленичева еще год.

16. Кильяну Мбаппе шесть лет, он играет за детскую команду «Бонди». Эрлингу Холанну нет еще и пяти лет.