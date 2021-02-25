Пока в 1/8 финала — ни интриги, ни топ-матчей.

Мы как-то привыкли, что стык февраля и марта — не только смена времен года, но и начало самого яркого зрелища в мировом футболе. Плей-офф Лиги чемпионов — эталон качества, и это уже воспринимается как аксиома. Лучшие команды, самые яркие игроки, идеальный телепоказ и, конечно, наличие интриги. Последний пункт обязателен, потому что предсказуемость — самое страшное, что может быть в спорте.

Главный еврокубок, где в решающую стадию в большинстве своем выходят сопоставимые по классу соперники, интригу гарантирует. Иногда — даже с избытком, как случилось в позапрошлом плей-офф, который справедливо считают самым сумасшедшим за всю историю турнира. Тогда в первых матчах 1/8 финала начинающие этот раунд в гостях «сеяные» команды выиграли лишь три встречи из восьми, и только в одной из них («Шальке» — «Манчестер Сити») исход двухраундового противостояния был изначально очевиден.

В двух других случаях три недели спустя мир увидел разгром, который учинил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» «Аякс» (4:1), и парижское чудо Уле Гуннара Сульшера, чей «МЮ» не согласился с тем, что домашние 0:2 — это приговор. А какие сюжеты были в других парах!

Канселу навесил на Силву, и португальский малыш не растерялся ?



Да-да, тебе не показалось. Бернарду реально умеет забивать головой ? pic.twitter.com/m2wCOWALgs — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021

Оскорбленный болельщиками в Мадриде Криштиану Роналду отомстил «Атлетико» и после хет-трика жестко спародировал Диего Симеоне. «Ливерпуль» победил в Мюнхене «Баварию» поле нулевой ничьей на «Энфилде». «Порту» дожимал «Рому» в дополнительное время, и даже «Лион», разбитый впоследствии на «Камп Ноу» (1:5), сохранял реальные шансы на выход в четвертьфинал до второй игры.

Год назад чистоту эксперимента отчасти нарушила пандемия, из-за чего часть ответных матчей прошла в августе. Однако первые встречи состоялись по расписанию, и у победителей групп снова набралось три победы при одном очевидном выигрыше за авторством «Баварии», которая не встретила должного сопротивления от «Челси» (3:0). В свою очередь, «Ман Сити» лишь в концовке за счет ходов Хосепа Гвардьолы перевернул игру с «Реалом» (2:1).

Тем не менее, Зинедин Зидан по итогам одного матча еще не утратил репутацию никогда не вылетавшего из лигочемпионского плей-офф тренера, поэтому ответной игры в Манчестере снова ждали с придыханием. Как и еще в шести парах, где даже «Валенсия» верила в чудо после 1:4 с «Аталантой» и, казалось, могла на него рассчитывать, но в сумасшедшей перестрелке оказалась бессильна против озарения, которое снизошло на забившего четыре мяча Йосипа Иличича (3:4).

Игроки «Лацио» не проснулись и подарили мяч самому Левандовскому ?



Такое Роберт никогда не прощал ? pic.twitter.com/eEQJgQjp5L — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

Вспоминая те истории, непросто понять, куда вдруг все пропало? Как получилось, что победители групп выиграли семь матчей из восьми? При этом «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» одной ногой в четвертьфинале. Кажется, если не являешься болельщиком этих команд, ответные матчи можно не смотреть. Даже «Боруссия» Д, которая в бундеслиге сейчас лишь шестая и спотыкается с незавидной регулярностью, и та забила три мяча в Севилье.

Возможно, в нестабильности дортмундцев и в мощной игре андалусийцев на внутренней арене можно отыскать намек на сохранение интриги. А у лидирующего в Испании «Атлетико» имеется время на выход из кризиса и опыт Симеоне. Но все равно непонятно, как выстраивавшие цепочку из шести защитников «матрасники» собираются взламывать на «Стэмфорд Бридж» оборону почти не пропускающего с приходом Томаса Тухеля «Челси».

Если ты разбудил соседей, то обвиняй в этом Жиру ?



Оливье, а забивать так красиво — это вообще законно? ? pic.twitter.com/0Ca8GctM5S — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2021

Есть еще надежда на «Аталанту». И не потому, что хочется помечтать о том, как Алексей Миранчук, подобно Федору Смолову, забьет «Реалу» в Мадриде. Дело в чудовищных кадровых проблемах чемпиона Испании и в том, что бергамаски в игре 11 на 11 способны на многое.

А отыгрываться из всех «сеяных» предстоит только «Ювентусу», причем на бумаге туринцы — явный фаворит. С оговоркой, что опять все надежды «Старой синьоры» связаны с Роналду. Один подвиг по расписанию мы уже вспоминали. Второй, в августе 2020-го, оказался не того масштаба, и двух голов португальца не хватило, чтобы пройти «Лион». Тогда добравшиеся в итоге до полуфинала французы выглядели аналогом нынешнего «Порту», но окажутся ли «драконы» столь же неуступчивыми?

Кажется, это главный вопрос перед ответными играми. В первых же можно было восхищаться мощью Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна или пересматривать красивейший гол Оливье Жиру, но такого, чтобы какой-то матч смотрелся на одном дыхании, и близко не было. С некоторыми оговорками под это определение подойдет только встреча в Севилье. В остальном наблюдалось либо явное преимущество одного соперника, либо беспомощность и безыдейность другого. И это плей-офф Лиги чемпионов?!

Менди в первом тайме посадил Фройлера на красную, а во втором в одиночку разобрался с защитой «Аталанты» ?



Лови видео победного гола «Реала» ? pic.twitter.com/3pSKuKIDnd — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021

Кажется, безумный ритм, когда начало сезона из-за доигровки прошлого сместили на более поздний срок, да еще и с задачей завершить все турниры к чемпионату Европы, превратил Лигу чемпионов в гонку загнанных лошадей. Турнир, где наблюдается максимальная концентрация футболистов национальных сборных с их новыми трехматчевыми микроциклами, выглядит самым пострадавшим из всех соревнований. И возможно, «ушастый» кубок поднимет над головой тот, кто сохранит больше здоровых футболистов, избежав вала травм и массовых заражений коронавирусом. Умом все это понимаешь, но все равно хочется через две недели увидеть что-то особенное. То, к чему нас приучил лучший турнир на планете.