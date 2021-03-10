Холанн затащил «Боруссию» в четвертьфинал Лиги чемпионов. А еще в Дортмунде было настоящее ВАР-безумие

Ответный матч с «Севильей» получился огненным.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Боруссия» Д (Германия) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (1:0)

Голы: Холанн, 35 (1:0). Холанн, 54 — с пенальти (2:0). Эн-Несири, 68 — с пенальти (2:1). Эн-Несири, 90+6 (2:2).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Шульц (Загаду, 89), Морей (Менье, 90+5), Ройс, Дилэйни, Эмре Джан, Азар (Пасслак, 67), Дахуд, Беллингем, Холанн.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес (Ракитич, 86), Хоан Хордан (А.Д.Гомес, 60), Оскар Родригес (Оливер Торрес, 79), Сусо (Эль-Хаддади, 86), Окампос (де Йонг, 60), Эн-Несири.

Предупреждения: Морей, 20. Акунья, 40. Кунде, 51. Хоан Хордан, 55. Холанн, 55. Эмре Джан, 67. Оскар Родригес, 71. Фернанду Режес, 76. Диегу Карлос, 78.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

9 марта. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Первый матч — 3:2.

Поражение на своем поле со счетом 2:3 — крайне неприятный результат в плей-офф еврокубков. Для того, чтобы пройти дальше, нужно чтобы случилась либо совсем уж невероятная перестрелка, либо выигрывать с разницей в два гола. Поэтому шансы «Севильи» перед матчем в Дортмунде котировались не слишком высоко. Особенно на фоне трех поражений подряд внутри Испании. И даже не знаешь, какое хуже и болезненнее — в минувшие выходные в чемпионате от аутсайдера «Эльче» (1:2) или в середине недели от «Барселоны» в Кубке страны (0:3) с последующим вылетом из турнира.

Впрочем, «Боруссию» тоже лихорадит. Плюс в Дортмунде много травм. Например, до последнего было непонятно, сможет ли выйти на поле Эрлинг Холанн.

Исходя из этого, можно было ожидать веселого матча двух команд, которые не в порядке, но которые способны выдать яркий спектакль.

Так оно и получилось. А главным действующим лицом, разумеется, стал Холанн. В первом тайме он закатил мяч в пустые ворота после паса Марко Ройса.

Холанд забил девятый мяч в шести матчах этой ЛЧ и поставил еще несколько рекордов.



Его не остановить ?https://t.co/4DlLOky9Vh pic.twitter.com/i3GYHnoP7e — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

А в начале второй половины случилась пятиминутка чистого безумия. Что неудивительно, так как судил матч одиозный Джюнейт Чакыр. Сначала Холанн забил второй гол в быстрой атаке, но эпизод получился сомнительным — казалось, что норвежец отталкивал заащитника «Севильи». Чюкер пошел смотреть повтор, отменил взятие ворот, но... назначил пенальти. За момент, случившийся минутой ранее — после подачи с фланга Жюль Кунде придержал Холанна за майку.

Отмененный гол, незабитый пенальти и успешно перебитый ?



Сразу три захода Холанда на 20-й гол в ЛЧ за пару минут ?https://t.co/v1TieSXM9q pic.twitter.com/Eyxe016vrB — Матч ТВ (@MatchTV) March 9, 2021

Дальше — больше. 11-метровый пошел бить сам норвежец. Вратарь «Севильи» Яссин Буну отразил удар, а потом потащил еще и два добивания. Однако Чакыр попросил перебить — голкипер вышел с линии ворот до удара. Со второй попытки Холанн забил, празднуя, крикнул что-то Буну, чем едва не спровоцировал потасовку. Спустя какое-то время защитник «Севильи» поставил норвежца на место, жестко въехав в того локтем.

Не менее веселой получилась и концовка. На пятой добавленной минуте испанцы сделали счет 2:2, после чего заперли «Боруссию» во вратарской, перепасовываясь внутри чужой штрафной — пробить не получилось. А во время финального навала Матс Хуммельс заехал рукой одному из соперников, но Чакыр и ВАР не стали обращать на это внимание. За что после финального свистка удостоились возмущенной тирады от главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги.