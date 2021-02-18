Мбаппе задвинул в тень Месси, Холанн стал героем вечера вместо Роналду. Пришло время новых супергеров

В ближайшие годы нас ждет соперничество новых футбольных суперменов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1 (1:0)

Голы: Тареми, 2 (1:0). Марега, 46 (2:0). Кьеза, 82 (2:1).

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Лум, 90+1), Отавиу (Диас, 57), Урибе, Корона (Чико Консейсау, 90+1), Марега (Груич, 66), Тареми.

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Кьеллини (Мерих Демирал, 35), Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Маккенни (Мората, 63), Бентанкур, Криштиану Роналду, Кьеза, Кулушевски (Рэмси, 77).

Предупреждения: де Лигт, 63. Данилу, 81. Мерих Демирал, 87. Алекс Сандру, 90+2.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

17 февраля. Порту. Стадион «Драгау».

В прошлом сезоне «Ювентус» сошел с дистанции в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» дожила до четвертьфинала, и впервые за 14 лет в четверке лучших команд Лиги чемпионов не оказалось королей этого турнира — Лео Месси и Криштиану Роналду. Тогда же впервые зазвучали слова о начале заката эпохи двух гениев. Естественно, с оговорками, потому что на несколько лет аргентинца и португальца еще хватит. Есть же пример Златана Ибрагимовича, который планирует в октябре отметить свой 40-й день рождения в Лиге чемпионов в составе «Милана».

Что из этого выйдет — непонятно, но, кажется, Златан оказался в нужное время в нужном месте. В голодной до побед команде, которая закалилась в сражении с затяжным кризисом и наконец-то нашла баланс во всем — от сочетания игроков и тренерского штаба до разумного менеджмента. Поэтому нет сомнений, что в условных «Баварии» или «Манчестер Сити» Роналду и Месси, как и прежде, были бы по-королевски хороши. Так же, как в «Реале» и «Барселоне» золотой поры, когда игра их команд была выстроенной и системной, а свита соответствовала уровню коронованных особ.

The future is now ? pic.twitter.com/V2yfBqllvN — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2021

Увы, в последние годы две звезды обречены жить в эпоху перемен. В столице Каталонии жесточайший финансовый кризис, временное безвластие и смена поколений, которая получается не эволюционной, а хирургической, причем пациенту из-за банальной экономии удалили несколько жизненно важных органов. В «Ювентусе» увлеклись мечтами о привлекательном футболе, и за три сезона у Роналду было три тренера, последний из которых, Андреа Пирло — великий в прошлом игрок, у которого до начала сезона отсутствовал даже минимальный опыт работы.

И если на внутренней арене и в групповом раунде Лиги чемпионов мы по-прежнему видим эпизоды прежней гениальности, в плей-офф этого уже недостаточно. Объективно, игры на выбывание в главном клубном турнире Старого Света — это почти эталонный уровень футбола и самый высокий уровень конкуренции. Здесь уже новая реальность, в которой новые супергерои.

The stadium The owners pic.twitter.com/au5LAJN8NC — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2021

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Севилья» (Испания) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:3 (1:3)

Голы: Сусо, 7 (1:0). Дахуд, 19 (1:1). Холанн, 27 (1:2). Холанн, 43 (1:3). де Йонг, 84 (2:3).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Ракитич (Гудель, 46), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Оскар Родригес, 72), А.Д.Гомес (Оливер Торрес, 60), Сусо (де Йонг, 60), Эн-Несири (Эль-Хаддади, 60).

«Боруссия Д» (Германия): Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей, Ройс (Брандт, 80), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру (Пасслак, 77), Дахуд (Менье, 89), Санчо, Беллингем, Холанн.

Предупреждения: Хуммельс, 73. Оскар Родригес, 88. Холанн, 90.

Судья: Маккели (Голландия).

17 февраля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Молодые, невероятно талантливые, с горящими глазами. Хотя сравнивать Месси и Роналду с Кильяном Мбаппе и Эрлингом Холанном — примерно тоже самое, что спорить о том, кто лучший футболист в истории: Пеле или Марадона? Две великих «десятки» — представители разных эпох, в которых равных им не было. Их соперничество в умах болельщиков получилось заочным. Казавшийся вечным спор Месси и Криштиану был парадной витриной футбола более десяти лет.

Холанд не намерен уступать Мбаппе звание игрока недели в ЛЧ и уже оформил дубль ??



Вот его первый голешник:https://t.co/Xx8ZlfjETg pic.twitter.com/oSD4FUqObL — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021

А новая эпоха наступает, когда они еще остаются в игре. И это игра с другими ставками и возможностями. Скорее всего, новых звезд никогда не назовут волшебниками, как Месси. Однако в своем роде они тоже футбольные инопланетяне с невероятными для простых смертных физическими данными. Эти качества, впрочем, сами по себе в футболе ничего не гарантирует. У Мбаппе и разрывавшего в среду оборону «Севильи» Холанна есть еще и талант, который два вундеркинда продолжают прокачивать с каждым сезоном.

Move over, there's a new king in town ?



???: ??? ???'? ??? 23 ??? ??? ? pic.twitter.com/kdYo7Bjp7A — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2021

И есть цифры, с которыми невозможно спорить. Покоривший во вторник «Камп Ноу» Мбаппе до своего 23-летия, которое он отметит только в декабре, забил на профессиональном уровне 154 мяча. У Месси в этом возрасте было 140. У Криштиану и вовсе 102. 20-летний Холанн в тринадцати матчах Лиги чемпионов отправил мяч в ворота 18 раз. Машины, инопланетяне, роботы — француз и норвежец заслужили в свой адрес немало эпитетов.

? Mbappe: Hat trick masterclass

? Haaland: Two goals and an assist

? Messi: One goal in loss

? Ronaldo: Goalless in loss



What a start to the #UCL KO stage! pic.twitter.com/jrWhSgdIIw — ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2021

Старички, конечно, еще повоюют. Месси уже не в этом сезоне и, не исключено, уже в другой команде. Роналду — в ответном матче с «Порту». Возможно, португалец вытянет «Юве» в следующий раунд, как уже случалось после 0:2 от куда более грозного «Атлетико». Но это будет лишь миг, который не в силах остановить течение времени. Пришло время молодых, и даже шанс Криштиану и «Ювентусу» на «Драгау» подарил представитель нового поколения — 23-летний Федерико Кьеза.