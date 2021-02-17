Будущее уже наступило. Мбаппе уничтожил «Барселону» на «Камп Ноу»

Несмотря на очередной гол Лео Месси, «Барселона» с разгромным счетом уступила «ПСЖ», а героем вечера стал нападающий парижан.

Лига чемпионов

1/8 финала

«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция) — 1:4 (1:1)

Голы: Месси, 27 — с пенальти (1:0). Мбаппе, 32 (1:1). Мбаппе, 65 (1:2). Кин, 70 (1:3). Мбаппе, 85 (1:4).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Пуч, 79), Жорди Альба, Лангле, Дест (Мингеса, 71), Бускетс (Пьянич, 80), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 85), Дембеле, Педри (Тринкан, 79).

ПСЖ (Франция): Навас, Кюрзава, Флоренци (Керер, 89), Маркиньюс, Кимпембе, Гей (Эррера, 46), Верратти (Дракслер, 73), Паредес, Икарди, Мбаппе, Кин (Данилу Перейра, 85).

Предупреждение: Гей, 20.

Судья: Кайперс (Голландия).

16 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Можно было найти сколько угодно дополнительных интриг. Например, в неизвестно какой по счету раз начать обсуждение возможного переезда Месси в Париж. Вспомнить фото Лео в форме «ПСЖ» на обложке France Football, слова Ди Марии на эту тему и отповедь главного тренера сине-гранатовых Роналда Кумана, назвавшего высказывания аргентинца неуважительными. И все равно встреча на «Камп Ноу» оставалась для большинства болельщиков повторением того самого матча, который каталонцы выиграли со счетом 6:1 четыре года назад.

«После это мы все сошли с ума», — вспоминал один из самых ярких моментов своей карьеры Неймар. И это были настолько искренние слова, что бразильцу было все равно, как отреагируют на это болельщики «ПСЖ».

Когда же стали известны результаты жеребьевки, казалось, что самой яркой звезде парижан самой судьбой предначертано изгонять призраки прошлого.

Де Йонг упал в штрафной, а Месси втащил с точки без шансов для Кейлора. Но был ли пенальти ?



Смотри первый мяч огненной игры на «Камп Ноу»:https://t.co/EL9YQbAWa9 pic.twitter.com/L0oIZKxiV9 — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

Однако за шесть дней до визита в столицу Каталонии футбольный мир увидел до боли привычную картину — не сдерживавшего слез Неймара, который снова оказался вне игры перед плей-офф Лиги чемпионов. Многие иронизировали, что повреждения звезды странным образом совпадают с днем рождения сестры футболиста, но когда это случается вновь и вновь, шутки кажутся неуместными. Тем более, что такое здоровый Неймар в главном еврокубке, мы увидели в прошлом сезоне, когда покончивший с проклятием 1/8 финала «ПСЖ» остановился в шаге от трофея.

Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB — ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021

Конечно, с ним и с Ди Марией было бы веселее. Все-таки Мойзе Кин пока еще игрок меньшего калибра, а Икарди при всем своем таланте финишера отчасти ограничен тактически. Здесь же он и момент отличный упустил, пробив недостаточно сильно и позволив Педри исправить собственную ошибку в центре и выбить мяч из пустых ворот.

Хотя, незримо Неймар на «Камп Ноу» присутствовал, отреагировав в Twitter на решение рефери Бьорна Кайперса назначить пенальти.

«Этот пенальти — шутка», — написал бразилец, сопроводив пост десятком хохочущих смайликов. Но ВАР все-таки полезная штука, контакт Кюрзава с ногами де Йонга он лишь подтвердил, и к тому моменту, как Месси забил в семнадцатом подряд раунде плей-офф Лиги чемпионов, запись Неймара оказалась удалена.

Так «Барса» повела в счете, но нельзя было сказать, что гол вытекал из логики игры, которая до этого момента смотрелась слишком осторожной. Особенно в исполнении каталонцев, которые не видели ничего зазорного в том, чтобы периодически всей командой откатываться на свою половину поля. В каких-то эпизодах фланговые форварды Дембеле и Гризманн опускались чуть ли не на одну линию со своими защитниками.

Pique against Mbappe ?? pic.twitter.com/8A4E0EIrpt — ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2021

Особенно актуально это было на той бровке, где Дест пытался сдержать Мбаппе. Это само по себе большая проблема, а когда диапазон действий оппонента гораздо шире крайнего нападающего, тем более. Мбаппе был везде и всюду, и, кажется, каждое его действие исполнялось точно в такт. Движение, дриблинг, острейшие передачи — все на высочайшем уровне. И, естественно, завершение атаки, по ходу которой Мбамме нырнул за спину в рекордные сроки восстановившемуся Пике и, словно с манекеном, расправился с Лангле.

Париж ответил почти сразу. И как ?



Верратти шикарно отдал на Мбаппе, а Килиан пролез между двумя соперниками и сунул в ближний. 1:1 после первого тайма:https://t.co/EL9YQbAWa9 pic.twitter.com/BaNCXYISxn — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

Как после таких номеров удивляться тому, что в свои 22 года он уже забил в Лиге чемпионов больше, чем Ривалдо, Роналдинью, Анелька и Бэйл?! Оказаться в нужное время в нужном месте, как в случае со вторым голом и рикошетом от ноги Пике, тоже нужно уметь. Это чутье, которое либо есть, либо нет. У Мбаппе же в наличии не только оно, а потолок его таланта даже не просматривается, теряясь где-то в стратосфере. Несколько лет назад скептики признавали, что у этого парня невероятные физические данные, но призывали не спешить называть француза наследником Месси и Криштиану Роналду. В среду все увидели ответ на «Камп Ноу». Новый король уже здесь — эра Мбаппе уже наступила, а никаких интриг в этой паре больше не осталось.